Luego de casi un mes de ausencia por motivos de salud, la ministra Loretta Ortiz Ahlf se reincorporó este lunes 11 de mayo de 2026 a sus labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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A través de sus redes sociales aseguró que “con mucho entusiasmo y con el compromiso de siempre, me reincorporo a mis actividades en el Pleno de la SCJN”, así lo mencionó:

“Me siento muy agradecida por todas las muestras de cariño, las atenciones y el apoyo recibidos durante estos días. ¡Seguimos trabajando por una justicia cercana, humana y al servicio de todas las personas”.

Con mucho entusiasmo y con el compromiso de siempre, me reincorporo a mis actividades en el Pleno de la @SCJN.



Me siento muy agradecida por todas las muestras de cariño, las atenciones y el apoyo recibidos durante estos días. ¡Seguimos trabajando por una justicia cercana, humana… pic.twitter.com/cDfU6heusB — Loretta Ortiz Ahlf (@lorettaortiza) May 11, 2026

Así fue la ausencia por salud de Loretta Ortiz Ahlf

Ortiz Ahlf se ausentó de las sesiones públicas del Pleno desde el pasado 15 de abril de 2026. Su ausencia ocasionó que sus proyectos, enlistados para votación, quedaran pendientes, además de la resolución definitiva de otros expedientes que registraron empate en el Pleno.

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Con información de N+

HVI