Magistrados se Lanzan contra Presidente del TEPJF: "Hemos Perdido la Confianza"

Los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y Mónica Soto lanzaron fuertes críticas al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez, durante la sesión de este jueves.

En la primera parte de la reunión, los magistrados Fuentes y Soto solicitaron incluir en el orden del día la solicitud de que el magistrado Reyes se retire de la presidencia del Tribunal Electoral. El asunto se abordaría al final de la sesión.

Luego de un receso solo regresaron los tres magistrados, ni el presidente Rodríguez ni la magistrada Janine Otálora se presentaron a la sesión.

Noticia relacionada: “Tenemos Diferencias”: Presidente del TEPJF Valora Presentar su Renuncia

Otárola publicó en su cuenta de X las razones por las que no volvía.

“Por respeto a la institución y a mi mandato como jueza constitucional me retiré de la sesión del TEPJF al no haber condiciones para dialogar. Confío en que las magistraturas estarán a la altura que un país con dinámicas democráticas Reitero: la democracia necesita demócratas”.

Por respeto a la institución y a mi mandato como jueza constitucional me retiré de la sesión @TEPJF_informa al no haber condiciones para dialogar. Confío en que las magistraturas estarán a la altura que un país con dinámicas democráticas Reitero: la democracia necesita demócratas — Janine M. Otálora (@JanineOtalora) December 8, 2023

Al no poder continuar con la sesión, por no haber quórum, los tres magistrados dieron sus posicionamientos sobre su petición de que Reyes Rodríguez deje la presidencia del tribunal.

El primero en hablar fue el magistrado Felipe Fuentes, quien dijo que los magistrados le hicieron saber al presidente Rodríguez las causas administrativas y jurisdiccionales con las que no están de acuerdo, “por lo que le solicitamos al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón su renuncia como presidente”.

Fuentes expuso que el presidente desestimó las causas y se propuso consultar a la Suprema Corte para que interviniera en este conflicto, lo que rechazaron los ministros, “pues atenta contra la independencia del tribunal”.

Debemos dar paso a un nuevo liderazgo, porque un tribunal debe generar certeza no podemos obviar la tensión que se vive y que se ha generado a partir de mi disenso en la forma en la que se vienen ejerciendo las atribuciones de la presidencia de este órgano.

Pidió no posponer la discusión de si sigue o no como presidente Reyes Rodríguez.

La magistrada Mónica Soto expuso que durante el receso en la sesión los tres magistrados buscaron dialogar con Reyes Rodríguez y le propusieron tener una sesión privada para discutir su permanencia, pero “el magistrado presidente se levantó de su silla y huyó del pleno privado, salió molesto”.

Hoy no tenemos claridad, no tenemos certeza, no tenemos garantías.

Soto dijo que respeta al magistrado Rodríguez, pero ella ha perdido la confianza en él.

Soto repudió también que el magistrado presidente haya querido acudir a la SCJN para dirimir el conflicto interno.

El último en dar su posicionamiento fue Felipe de la Mata Pizaña, quien inició acusando a Reyes Rodríguez de haber faltado a su palabra por no reanudar la sesión como debía. “Huyo de su propio tribunal y de su pleno. Evidencia que no tiene palabra y que no dice la verdad, ese es el problema, no ve por la institución, faltó a su palabra”.

Pedimos diálogo, platicar, discutir si ha hecho bien su trabajo y que hizo, huyó. Decidió que no era importante platicar con sus pares si está haciendo bien o mal su trabajo, someterse a la ley de las mayorías, porque en la democracia son las mayorías las que toman las decisiones, eso no es contrario a la ley, es democrático.

Aseguró que Reyes Rodríguez no tiene gobernabilidad, pues una mayoría lo rechaza.

Enumeró las faltas, que a su consideración ha cometido el presidente: falta evidente de capacidad para unir el pleno y liderarlo, ha hostigado al secretario general de acuerdo, ha habido una “extraña intervención” de despachos de abogados en la vida del tribunal, además de querer someter a los magistrados a la jurisdicción de la SCJN y la innecesaria contratación de algunas personas.

“México va a tener una gran institución, las elecciones no están en riesgo, el presidente no quiere resolver esta crisis porque no está dialogando, estamos abiertos al diálogo”, dijo De la Mata y agregó “presidente regresa y respeta el derecho que tenemos a hablar contigo”.

Tras ese mensaje, el magistrado Felipe Fuentes dio por terminada la reunión.

Minutos antes de reanudar la sesión, Reyes Rodríguez habló con los medios a los que dijo había pedido tiempo para valorar la petición de los magistrados de dejar el cargo.

“Tenemos diferencias, hay varios motivos, hay algunos desacuerdos en temas administrativos; me han hecho esa consideración, esa solicitud, yo pedí tiempo para valorar mi decisión y los magistrados hemos estado dialogando en torno a cómo proceder en algunos temas, yo espero que encontremos un consenso”, dijo Reyes Rodríguez.

Historias recomendadas:

LPF