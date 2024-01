PRI Exige que Mario Aburto Siga en la Cárcel

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno, enfatizó que Mario Aburto es el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del tricolor en 1994, por lo cual tiene que seguir en la cárcel.

“Hay un asesino confeso y es Mario Aburto Martínez, lo dijo una autoridad jurisdiccional y tiene que estar en la cárcel, esa es la posición del PRI”, señaló.

Las declaraciones del político se dan después de que Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que indulte al asesino confeso de su padre para sanar a su familia y a México.

Noticia relacionada: FGR Acusa Encubrimiento de García Luna en Asesinato de Colosio

También la Fiscalía General de la República (FGR) fijó su postura por la resolución de un juez que frenó el intento de reabrir el caso, ante la posibilidad de un segundo tirador involucrado en el magnicidio cometido en marzo de 1994 en Tijuana, Baja California.

Video: Caso Colosio: Luis Donaldo Pide Indulto para Mario Aburto

PRI exigirá que Aburto siga en prisión

“Mario Aburto es el asesino confeso y el PRI exigirá, como debe ser, que se mantenga en la cárcel; jurídicamente haremos todos los trámites”, reiteró Alejando Moreno durante reunión plenaria del tricolor.

Añadió que se tiene que garantizar la ley y “no dar espacios a que alguien haga cosas hacia el futuro y no tenga un castigo”.

El líder priista consideró que se quiere usar el tema para lastimar al partido político, pero afirmó que no lo van a permitir.

Video: Caso Colosio y la Teoría de un Segundo Tirador ¿Ruido Electoral?

“No puede ser posible que, de manera perversa, hoy quien debe llevar los destinos del Estado Mexicano de manera responsable, pretenda hacer un trabajo político rumbo a la elección para denostar un partido político. No lo vamos a permitir”, expresó.

Descartan indulto

Cabe señalar que esta mañana, en respuesta a Colosio Riojas, el presidente López Obrador descartó indultar a Mario Aburto y tampoco dar carpetazo a la investigación.

“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio que me pide que yo indulte, quiero contestar que no puedo hacerlo”, expresó durante su conferencia de prensa mañanera.

Video: A 30 Años del Asesinato de Luis Donaldo Colosio

“Sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado. Yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar. Yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así”, manifestó el mandatario nacional.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb