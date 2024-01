México Condena Dichos de Gobernador de Texas sobre Disparar a Migrantes

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó hoy 12 de enero de 2024 las declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, en torno a por qué no le disparan a los migrantes que cruzan sin documentos la frontera entre México y Estados Unidos.

La semana pasada, Abbott señaló en una entrevista durante el programa The Dana Loesch Show que la razón por la que autoridades de Texas no disparan a los migrantes es porque existe el riesgo de ser acusados de asesinato por parte de la justicia federal.

El segmento fue transmitido nuevamente en el programa de Loesch el jueves 11 de enero de 2024, pero no incluyó el comentario sobre disparar a los migrantes, según Houston Chronicle; sin embargo, el audio quedó archivado en plataformas digitales.

Noticia relacionada: Video | ¿En Qué Consiste la Ley ‘SB4’ para Frenar la Migración en Texas?

As caravans of migrants are moving through Mexico toward the U.S. border, we are making clear that Texas will be a tough place to cross. https://t.co/G4LJfKfiK3