‘México No es Colonia de País Extranjero Alguno’: Andrés Manuel López Obrador

Luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuviera que la eventual reforma judicial en México pone en riesgo la relación comercial México-Estados Unidos, y puede servir a los cárteles del narcotráfico, y de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificara de declaración imprudente y desafortunada, en Guaymas, Sonora, este fin de semana hizo énfasis en que México no es colonia de país extranjero alguno.

Un aplauso para los migrantes, por eso los vamos a defender siempre. Les guste o no les guste. No queremos muros, ni queremos militarización de la frontera y no queremos maltrato a nuestros paisanos. Y que no olviden que México es un país libre, independiente y soberano. No es colonia de ningún país extranjero