Ministros y Jueces Están Haciendo Política: Ricardo Monreal

Al acudir a la casa de transición de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, el coordinador Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el Poder Judicial en nuestro país se encuentra tan deteriorado que actualmente los ministros, jueces y magistrados, están haciendo política.

Ricardo Monreal, quien será diputado federal en la próxima legislatura, sostuvo que Morena tiene la razón jurídica y moral para obtener la mayoría calificada en el Congreso, esto luego del debate que se está generando por la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y Senadores.

Nosotros tenemos la razón jurídica, la razón histórica y la razón moral para defender lo que el pueblo le otorgó a la coalición en las urnas y por eso no tenemos ninguna duda de que se aplicará la constitución y la ley, como se ha hecho desde hace ya varias décadas… No es un capricho, la mayoría calificada se configuró por voluntad popular, no por capricho de nadie, ni de élite, ni de poderosos, ni de grupos económicos, si no el pueblo fue el que determinó esta mayoría calificada.