‘No Fue por Cuestiones Partidistas’, AMLO Aclara Visita de Sheinbaum a Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló hoy 29 de noviembre de la visita que Claudia Sheinbaum Pardo hizo a Palacio Nacional y señaló el encuentro no tuvo como objetivo temas partidistas.

Sheinbaum Pardo, coordinadora nacional de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación, en Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue vista ingresando a Palacio Nacional el 28 de noviembre, por lo que se le cuestionó al respecto al Presidente de México.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que se reunió con Claudia Sheinbaum porque es su amiga y compañera.

Vino, tenía interés en platicar conmigo, comentamos algunas cosas: cómo me ha ido; somos amigos, además, es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco

El presidente de México informó que no se tocaron temas políticos ni relacionados con el Poder Judicial. "No, nada de eso, nada más es cómo te ha ido, cómo estás, y ella también me pregunta y sobre eso platicamos".

Además, aseguró que fue "una visita que no tiene que ver con cuestiones partidistas, aun cuando sea aquí (en Palacio Nacional)".

No me estoy pronunciando porque la gente vote por ella, pero sí es mi amiga y la dirigente del movimiento al que pertenezco.

Por último, tras resaltar que lleva una relación de 23 años con Claudia Sheinbaum, López Obrador dijo que la coordinadora de Morena le preguntó por Beatriz Gutiérrez, "quien estaba en un fandango por la lectura en Mazatlán".

