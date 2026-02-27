El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se deslindó este viernes 27 de febrero del excandidato Pedro Segura Valladares, conocido por pedir a Los Alegres del Barranco que homenajearan a “El Mencho” y ahora envuelto en otra polémica por amenazar a un conocido periodista.

Fue a través de un comunicado que el Partido Verde Ecologista de México externó que no tiene relación alguna con el polémico personaje.

Así lo hizo saber en el documento. “En relación con los recientes señalamientos en los que se menciona al C. Pedro Segura Valladares como excandidato del Partido Verde Ecologista de México, este instituto político aclara lo siguiente”:

Pedro Segura no es ni ha sido militante del Partido Verde, tampoco ha formado parte de nuestra estructura interna.

Y aclaró que en el 2021 “fue postulado como candidato externo dentro de la coalición integrada por el PT y el Partido Verde Ecologista de México, participación limitada estrictamente al proceso electoral de ese año”.

Y que una vez concluido el proceso electoral de 2021, “el Partido Verde no mantiene ni ha mantenido desde entonces relación, coordinación o comunicación alguna con el ciudadano en cuestión”.

¿Quién es Pedro Segura Valladares y por qué está en el centro de la polémica?

Pedro Segura Valladares está en el ojo del huracán luego de que se difundiera un video en el que le pide a Los Alegres del Barranco que entonaran el tema “El del Palenque”, creado en honor a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación que recientemente falleció luego de un operativo para capturarlo.

En el mismo video se alcanza a escuchar que la agrupación se niega, ya que fueron llemados a declarar e incluso los sancionaron por hacer apología de la violencia

Luego de que el video se hiciera público, Pedro Segura Valladares amenazó por medio de otra grabación al periodista que lo balconeó: "El perro que me ladra le doy un balazo”, es una muestra de lo que hizo saber.

Por ello es que el Partido Verde comunicó que condena “cualquier acto de apología del delito o intento de glorificación de la vida criminal que tanto daño ha causado al país. Asimismo, reprobamos rotundamente cualquier acto de violencia”.

Y finalmente indicó que “en este instituto político defendemos, respetamos y honramos la libertad de expresión de los medios de comunicación, así como de sus representantes y colaboradores”.

