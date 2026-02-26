¿Cuántos Autos Fueron Robados en Operativo vs "El Mencho"? Asociación de Seguros Revela Cifra

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer la cifra de los vehículos asegurados que fueron robados tras el operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue seguido por múltiples bloqueos realizados con vehículos robados e incendiados .

¿Cuántos vehículos fueron robados durante jornada de violencia?

El domingo 22 de febrero un operativo del Ejército en Tapalpa, Jalisco, culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes. Tras la muerte del líder del CJNG, se registraron múltiples hechos violentos en varios estados de la República.

Según una tarjeta informativa emitida por el Gabinete de Seguridad, se registraron 252 bloqueos en 20 estados. Cientos de vehículos fueron robados y posteriormente incendiados.

Al respecto, Norma Alicia Rosas Rodríguez, directora general de la AMIS, declaró en conferencia virtual que 631 vehículos asegurados fueron robados durante la jornada de violencia:

Los acontecimientos del domingo, son un efecto aislado: generaron un robo atípico en Jalisco. Fue de 631 vehículos de los que tenemos asegurados.

Estados con más robos de vehículos durante operativo de "El Mencho"

La representante de las aseguradoras señaló que tres entidades concentraron el 92% de los reportes de robo, 577 casos, se reportaron tres estados: Jalisco, Michoacán y Nayarit.

Tres entidades que reportarían el 92% de los casos: básicamente, Jalisco con 396, que es el dato que les daba, Michoacán con 101 vehículos robados y Nayarit de 80 vehículos.

Rosas Rodríguez recomendó a los afectados que sean precisos al momento de reportar estos siniestros. La directora de la AMIS, por ejemplo, pidió a los denunciantes que comenten si hubo un robo previo al incendio del vehículo:

Es muy, muy relevante el que las personas verifiquen primero qué fue lo que ocurrió, que lo reporten adecuadamente. Si fue un robo, si fue un robo total. Si después el vehículo está incendiado, para eso les comentaba yo que hay muchas coberturas que pueden estar perfectamente atendiendo esta situación.

Además, mencionó que las diversas coberturas que ofrecen las aseguradoras están diseñadas para proteger diversos tipos de incidentes, además de los hechos violentos.

Pueden utilizar la cobertura de robo sin ningún problema. Las coberturas de autos están diseñadas para generar protecciones en distintas capas. Entre ellas, existen diversos riesgos sociales que pueden cubrirse.

Recomiendan denunciar vehículos quemados como robos con violencia

En una conferencia de prensa independiente, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, señaló que por indicación de Claudia Sheinbaum se cubrirán con fondos estatales y federales los daños a comercios y vehículos.

La presidenta fue muy clara de que vamos a establecer fondo de contingencias con una mezcla de recursos federales y estatales para todos aquellos daños que haya tenido la población en automóviles, en pequeños restaurantes.

El gobernador de Jalisco recomendó a los afectados cuyos coches fueron incendiados que denuncien primero que fueron víctimas de un robo con violencia:

Nuestra recomendación es que las denuncias que se presenten sea por robo con violencia.

Y añadió que los hechos vandálicos fueron precedidos por un robo:

Pensemos en un taxista que venía conduciendo su vehículo y de repente ya con una pistola, se llevan su vehículo. ¿Qué es eso? Robo con violencia, después de ese vehículo terminó quemado, eso ya es un hecho vandálico posterior.

