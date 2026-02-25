Están por Concluir el Retiro de 266 Vehículos Quemados tras Bloqueos en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que está por concluir el retiro de los 266 vehículos calcinados que quedaron sobre carreteras y vialidades tras los bloqueos registrados el domingo en la entidad.

De acuerdo con el mandatario estatal, en Jalisco se contabilizaron alrededor de 500 escenarios de incidencias derivadas de los hechos, de los cuales 266 corresponden a automotores quemados, entre unidades particulares, de transporte público y de carga. Actualmente restan 57 vehículos por ser remolcados, por lo que estimó que para este jueves ya no habrá automóviles siniestrados sobre las carreteras.

Lemus detalló que las unidades afectadas se localizaron en cabeceras municipales, así como en carreteras federales y estatales. Explicó que el lunes, tras recibir la llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitó el apoyo de grúas a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para agilizar el retiro de camiones, autobuses y autos quemados.

También siguen rehabilitando carreteras que presentaron zanjas

Además del remolque de los vehículos, el gobierno de Jalisco reportó avances en la rehabilitación de los caminos que resultaron dañados por zanjas. Se identificaron tres puntos con afectaciones a la carpeta asfáltica, principalmente en la carretera Mascota–Puerto Vallarta y en el municipio de Chiquilistlán.

Por el momento, estos tramos fueron cubiertos con tierra para liberar la circulación, mientras que posteriormente se colocará pavimento para reparar de manera definitiva las zonas afectadas.

