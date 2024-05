Elecciones México 2024: Principales Propuestas de Brugada, Candidata a Jefa de Gobierno CDMX

El próximo 2 de junio de 2024 se realizarán las elecciones más grandes de la historia del país, donde además de elegir la Presidencia de México se renovará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Dentro de la contienda para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se encuentra Clara Brugada, candidata por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

Clara Brugada publicó en la plataforma Conóceles, del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), que quiere ser jefa de Gobierno para continuar la transformación de la Ciudad de México, ya que conoce la ciudad, transformará realidades y garantizará los derechos de los mexicanos habitantes de la ciudad, aquí te contamos por qué quiere ocupar un cargo público.

¿Por qué quiere ocupar un cargo público?

Clara Brugada dijo que desde muy joven, siendo estudiante de la licenciatura, estuvo vinculada a movimientos sociales.

“En 1982 me fui a vivir a la colonia San Miguel Teotongo, donde me integré a los movimientos comunitarios, autogestivos y democráticos. Quiero ser jefa de gobierno para continuar la transformación de esta gran ciudad, conozco la ciudad, la quiero, transformaré realidades y garantizaremos los derechos de todas y todos los mexicanos habitantes de la ciudad”.

La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia destacó que son un movimiento que representa los anhelos de esta ciudad en su gran diversidad.

“Representamos la alegría y la esperanza. Nuestro objetivo es lograr la felicidad de la gente y hacer posible la realización de sus sueños. Nos regimos por principios y convicciones. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo, son la esencia de nuestro proyecto”, señaló.

Clara Brugada reiteró que la Ciudad de México es la capital de todas y de todos los mexicanos.

Reiteró que se tiene el gran reto de disminuir las desigualdades.

“Creo que tenemos el enorme reto de disminuir todas las desigualdades. No podemos dejar a nadie atrás. Tengo un diagnóstico preciso de cada problema y una propuesta y una solución a cada uno de ellos. Todo esto constituye una síntesis de las principales propuestas que ofrecemos a los capitalinos para continuar transformando la ciudad, para hacer realidad nuestras utopías, parte de los objetivos de la Constitución que nos rige, que es construir el Estado de Bienestar que la Ciudad merece y, sobre todo, contar con una Ciudad segura, próspera, cuidadora, incluyente y justa en la que todas las personas tengan la posibilidad de florecer y ser felices”, puntualizó.

¿Cuáles son sus principales propuestas?

Clara Brugada, candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, expuso sus principales propuestas en torno a bienestar, seguridad y materia de género.

Bienestar

Construir y territorializar al bienestar para que la población acceda con la mayor facilidad posible y la menor inversión de tiempo a los bienes, servicios y programas públicos.

En materia de cuidados buscamos su reducción, redistribución y revaloración para construir una ciudad cuidadora cuya columna vertebral será un sistema público.

Para avanzar en ello, Brugada, dijo que se pondrán en marcha las siguientes acciones y programas:

Construir un sistema público de cuidados y de bienestar de alta calidad y cobertura que permita reducir, revalorar y redistribuir las tareas de cuidado, a lo largo y ancho de la ciudad que contenga.

La red de centros de cuidado y desarrollo infantil más grande de la ciudad.

Casas de día para la convivencia, el bienestar y el buen vivir de las personas mayores.

Centros de rehabilitación para personas con discapacidad con servicios adecuados para las distintas discapacidades en todas las alcaldías.

Unidades de Servicio para Vida Cotidiana como lavanderías, comedores comunitarios, ludotecas, servicios de relajación, apoyo para las tareas de las infancias, entre otros servicios.

Crear 100 Utopías como modelo de bienestar y de transformación del espacio público.

Este modelo consiste en la regeneración de infraestructura, deportiva, cultural, de bienestar, recreativa.

Seguridad

En materia de seguridad, la candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, propone:

Profundizar el modelo de territorialización, cercanía y proximidad de la policía con las comunidades en cada uno de los cuadrantes para construir confianza y colaboración estrecha, así como abrir la evaluación del desempeño de la policía a las y los vecinos

Construir territorios de paz, cohesión e igualdad con énfasis en proveer de oportunidades de desarrollo a las poblaciones juveniles

Duplicar el número de videocámaras y fortalecer el patrullaje digital

Ampliar el número de senderos seguros y contar con calles y comunidades iluminadas

Otorgar seguridad permanente en los planteles escolares

Reactivar los módulos de seguridad pública en las colonias

Establecer puntos físicos de contacto con las unidades policiales

Violencia de género

En violencia de género, Clara Brugada señaló que el objetivo central de su propuesta es el de superar las desigualdades de género en todos los ámbitos, a garantizar a todas las mujeres y niñas una vida libre de violencia.

Construir un sistema que parta del derecho al cuidado, que libere tiempo para las mujeres, que permita el desarrollo de las capacidades de la infancia, que garantice vida digna para personas mayores y personas con discapacidad, que haga posible la atención adecuada a personas enfermas o con necesidades especiales de cuidado; un nuevo contrato social sobre los cuidados para construir un sistema desfeminizado, desfamiliarizado y desmercantilizado

Para avanzar en la construcción de la Ciudad de las Mujeres se pondrá en marcha las siguientes iniciativas:

Una gran Utopía en cada alcaldía para las mujeres que incluya, al menos, promoción de autonomía económica, atención de situaciones de violencia, servicios de salud mental, espacios de recreación, relajación y respiro

Programa No estás sola, la ciudad te cuida

Respuesta inmediata 24/7 en casos de violencia y acompañamiento permanente, cálido y multidisciplinario (jurídico, médico, psicológico) para todas las mujeres que lo requieran

También puedes consultar las principales propuestas que los candidatos Santiago Taboada y Salomón Chertorivski dieron a conocer para contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

