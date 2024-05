Brugada, Taboada y Chertorivski se Reúnen con Integrantes del Sector Inmobiliario

A 14 días de que terminen las campañas electorales, los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski, se presentaron ante integrantes del sector inmobiliario.

En la Expo Desarrollo Inmobiliario, Clara Brugada, candidata de la coalición 'Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México', conformada por Morena, PT y Partido Verde a la Jefatura de Gobierno, dijo que desde el primer día de su gestión creará un sistema de gobierno metropolitano.

Luego, a desarrolladores inmobiliarios les dijo que, para su administración será fundamental su participación para determinar en qué zonas de la ciudad se podrá construir estos conjuntos habitacionales. Aclaró que la corrupción inmobiliaria se debió a funcionarios de Benito Juárez y no a empresarios.

Después, la candidata morenista se reunió con simpatizantes en las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.

Santiago Taboada, candidato de la coalición 'Va X la CDMX' a la Jefatura de Gobierno, conformada por PAN, PRI y PRD, asistió a la Expo Desarrollo Inmobiliario, donde dijo que buscará consultar con los empresarios la manera de regresar las inversiones que la Ciudad de México perdió en años recientes.

Luego, en entrevista con medios, el candidato opositor aclaró ni él ni el PAN han propuesto subir el precio del boleto del Metro, e incluso dijo que hay otra propuesta.

El costo del Metro no sube de cinco pesos, al contrario, lo que queremos es que quien tenga trayectos más cortos, pues le salga más barato. Y a los jóvenes les vamos a dar un apoyo para que, de 15 a 25 años, quien estudie y viva en la Ciudad de México, no va a pagar transporte público en esta ciudad

A través de redes sociales, Taboada aseguró que también el personal de salud tendrá acceso gratuito al Metro durante su gobierno.

Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, llamó a los indecisos a que salgan a participar este 2 de junio y le den su voto.

Yo nada más les quiero decir algo: saben lo que pienso; saben lo que he estudiado para esta ciudad; saben que tengo las mejores propuestas para esta ciudad. A todas partes adonde voy, en el Metro, en las cámaras empresariales, en las universidades, me dicen: ‘Tú deberías de ganar, pero no te alcanza’. Pero si todos los que piensan que yo debería de ganar salen a votar por quien debería de ganar, entonces sí puedo, ayúdenme