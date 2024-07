Segob Explica Qué Es Sobrerrepresentación en el Legislativo y Aclara si Morena Viola la Ley

Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación (Segob), explicó hoy 17 de julio de 2024 qué es la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo y aclaró si Movimiento Regeneración Nacional (Morena) violaría la ley que marca la Constitución con las curules que le corresponderían en la integración del próximo Congreso federal.

La funcionaria federal expuso este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que según los resultados de la pasada elección, a Morena le corresponden 161 diputados por mayoría relativa y calculó que por representación proporcional, es decir, plurinominales, le serían asignados otros 87, dado un total de 248, de los 500 que integran la Cámara baja.

Partidos de oposición, además de integrantes del Poder Judicial, han señalado que la próxima Legislatura podría vivir una sobrerrepresentación y han amagado, incluso, con interponer recursos jurídicos para frenar dicha medida.

Noticia relacionada: Jueces y Magistrados van contra Sobrerrepresentación de Morena y la Reforma Judicial

Segob explica qué es la sobrerrepresentación

Luisa María Alcalde explicó que en 1996 hubo una reforma constitucional, la cual está vigente, al artículo 54 de la Carta Magna para regular cuál es la distribución de los plurinomniales y así regular también la sobrerrepresentación.

Señaló que dicha reforma contiene dos reglas muy importantes:

Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados, ya sea por la vía de mayoría relativa o plurinominal En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional, es decir, que la votación total emitida por un partido más 8 puntos porcentuales va a ser límite que tendrá un partido respecto a la asignación de curules

La funcionaria federal resaltó que "estas dos reglas están vigentes en nuestra Constitución. También en el (año) 96 se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se introduce una regla específica sobre coaliciones para distribuir a plurinominales".

Detalló que la reforma en el 96 fue al artículo 59-A para que "a la coalición le serán asignados los números de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan como si se tratara de un solo partido". Sin embargo, señaló que "este artículo, reformado en 2008, se eliminó por completo. En el 2008 el PAN, PRI y Partido Verde eliminaron este párrafo cuarto del artículo 59-A, que era la regla sobre las coaliciones; a partir de entonces la asignación ha sido por partido político y no así por coaliciones".

Además, recordó que desde 2009 los diputados se distribuyeron por partido y no por coalición, al igual que en 2015 y 2018, este último año ya participó Morena en coalición con el PT y Encuentro Social.

Es decir, desde que se reforma en 2008 el Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) y se elimina la regla de que las coaliciones se contarían como partidos políticos, empieza esta distribución de plurinominales tomando en cuenta los partidos políticos.

Video: ¿Qué Implica la Sobrerrepresentación de la Coalición Gobernante en el Congreso?

¿Morena violaría la ley?

Tras recordar que Morena contaría con 161 diputados que fueron electos por mayoría relativa más 87 plurinominales en la LXVI Legislatura, Luisa María Alcalde dijo que los 248 legisladores en la Cámara baja no violan ninguna de las dos principales reglas que se establecen en la Constitución.

"Primera regla: 248 no son más de 300 diputados; segunda regla: es el total de la votación emitida más 8 puntos porcentuales, la votación (que obtuvo Morena) fue 43.54%, si le incluye los plurinominales da una representación de 49.6%, no excede la regla establecida por la Constitución", señaló la titular de Segob.

En ningún caso se transgreden estas dos reglas básicas de nuestra Constitución.

Noticia relacionada: Morena Presume Mayoría Calificada en Cámara de Diputados; ¿Qué Es y Qué Significa para la 4T?

Luisa María señala que el trasfondo es frenar reforma a Poder Judicial

Luisa María Alcalde señaló a la oposición como responsable de abrir esta discusión, con la intención de frenar la reforma que se debate en torno al Poder Judicial, la cual propone, entre otras cosas, que los jueces, ministros y magistrados sean electos por voto popular.

Esta discusión se da porque, como sabemos, de acuerdo a las reglas establecidas hoy en la Constitución la coalición Morena PT y PVEM tendría 373 diputados, es decir, mayoría calificada, que permite modificar las leyes y la Constitución.

La funcionaria federal respondió "¿por qué (la oposición) no quieren que se siga con el mismo criterio de la Constitución?, porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y que, con ello, la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso está sucediendo y por eso ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre".

Historias recomendadas: