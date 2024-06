Sheinbaum Garantiza a Empresarios que Reforma al Poder Judicial ‘de Ninguna Manera’ Representará Autoritarismo

La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró ante empresarios del país que de ninguna manera la reforma al Poder Judicial representará autoritarismo o una concentración del poder, ante la incertidumbre que han causado algunas iniciativas de reforma en este sector.

De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismo, una concentración del poder, ese no es el objetivo. El objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía inclusive, y que tenga la posibilidad pues de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia.

Así lo manifestó durante una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) realizada hoy, 19 de junio de 2024, donde algunos empresarios expresaron su preocupación de que la reforma al Poder Judicial podría poner en riesgo su capacidad técnica, imparcialidad e independencia.

Noticia relacionada: Sheinbaum Muestra Resultados de Encuestas que Apoyan Reforma al Poder Judicial

El objetivo no es, reiteró Sheinbaum, “que llegando a presidenta lo que quisiera es concentrar el poder, no, no se trata de eso, de ninguna manera”.

Video: ¿Cuáles son las Reformas Prioritarias Confirmadas por Claudia Sheinbaum?

La virtual mandataria electa añadió que es normal en una democracia que pueda haber desacuerdos, “y no pasa nada, mientras pongamos también al frente en lo que sí estamos de acuerdo y cómo podemos seguir desarrollando nuestro país”.

CCE reconoce fallas del sistema judicial

En el evento, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, expreso que las fallas del sistema judicial socavan gravemente la convivencia armónica, por lo que confió en que se pueda sacar una buena reforma.

La certeza jurídica es indispensable para seguir construyendo un país verdaderamente justo para trabajadores, empresarios, para jóvenes que ven con esperanza el futuro, para las mujeres que demandan vivir con tranquilidad; las fallas del sistema de justicia, que nadie lo puede negar, socavan gravemente la convivencia armónica.

Por eso, añadió, no hay margen para equivocaciones; “esto es muy importante, que podamos participar y sacar una buena reforma”.

Noticia relacionada: ‘Hicimos Historia y Ahora nos Corresponde Cumplir’, Dice Sheinbaum a Legisladores Electos

Por otro lado, Cervantes ofreció a Sheinbaum la experiencia y visión de empresarios y empresarias para ir construyendo coincidencias desde el periodo de transición. “Le reiteramos nuestra satisfacción, respeto y disposición permanente para trabajar de la mano y con mucho orgullo con quien será nuestra próxima y primera presidenta de México”.

Asimismo, deseó que se conforme una relación sustentada en tres valores: confianza en el gobierno, certidumbre en el futuro y unidad de todos los mexicanos.

Video: ‘Debemos Estar Fortalecidos y Unidos": Claudia Sheinbaum a Diputados y Senadores Electos

Presupuesto responsable

Durante la reunión con el CCE, Claudia Sheinbaum también habló sobre la situación económica de México y los planes a futuro; afirmó que se está realizando un presupuesto responsable, que no se está pensando en una reforma fiscal y que se mantendrán los indicadores macroeconómicos.

Estamos haciendo un presupuesto muy responsable, nuestro objetivo es que el déficit en el 2025 llegue máximo a 3.5% del PIB (…) ya estamos trabajando en el presupuesto del 2025, vamos a reducir el déficit y nos va a permitir la planeación de las obras estratégicas a partir del 2026.

Aseguró que no habrá gasolinazos ni aumento de luz y del gas doméstico, y dijo que se mantendrá un equilibrio entre deuda y PIB.

La virtual presidenta electa también expresó ante los empresarios los planes nacionales de seguridad, de energía, hídrico, educativo, infraestructura, entre otros.

Video: Gabinete de Claudia Sheinbaum, el Análisis con René Delgado

Agencia de Transformación Digital

Por otra parte, anunció la creación de la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal, cuyo objetivo será juntar las distintas áreas de digitalización del gobierno que permita realizar una verdadera transformación digital en el país, tanto al interior como al exterior del gobierno.

Para que así, “disminuya todavía más la corrupción y nos permita vincular desde el municipio, los estados y al gobierno federal para facilitar los trámites”.

Agradecimiento por parte de la iniciativa privada

Tras su intervención, empresarios de distintos organismos agradecieron su mensaje y la felicitaron por su presentación de los planes en materia económica

Destacaron que es “música para nuestros oídos lo de la industrialización del país” y celebraron las coincidencias con la iniciativa privada.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb