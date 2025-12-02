Senado Aprueba Lista de 10 Candidatos a Nuevo Fiscal General de la República

El Senado aprobó la tarde de este martes, con 88 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones, la lista de 10 aspirantes al cargo de fiscal general de la República que se enviará a la titular del Poder Ejecutivo Federal, para que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe posteriormente una terna.

La lista de candidatos al cargo de titular de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero la semana pasada, quedó conformada por cinco mujeres y cinco hombres:

Luz María Zarza Delgado Maribel Bojorges Beltrán Sandra Luz González Mogollón Ernestina Godoy Ramos Mirna Lucía Grande Hernández Luis Manuel Pérez de Acha Félix Roel Herrera Antonio Hamlet García Almaguer David Borja Padilla Miguel Nava Alvarado

La mayoría de los senadores del PAN y todo el grupo parlamentario del PRI votaron en contra.

Morena, PT y Partido Verde votaron a favor y, a pesar de que MC dio su aval en la reunión de la junta de coordinación política, por la mañana, finalmente en el pleno sus senadores votaron abstención y otros no votaron.

Con la aprobación de la lista de 10 candidatos, a partir de ahora el Ejecutivo Federal cuenta con un plazo de 10 días para remitir una terna al Senado.

Noticia relacionada: Senado Reemplaza a Un Aspirante a Encabezar la FGR

Modifican formato de comparecencias de aspirantes al cargo

El Senado modificará el formato de comparecencia de los aspirantes al cargo de titular de la FGR, informó temprano el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández.

Con dicha modificación se propone que haya tres rondas de preguntas de dos minutos, una por cada grupo parlamentario, durante las comparecencias de los aspirantes, añadió el legislador morenista.

Ello con el fin de hacer más participativas y "menos rígidas" las comparecencias; al término de las rondas de preguntas, se abrirá un espacio de 20 minutos por cada uno de las o los integrantes de la terna para responder y para exponer.

Lo que vamos a proponer es una modificación al formato, hacerlo más participativo, menos rígido

¿Qué sigue en el proceso para designar al nuevo titular de la FGR?

Una vez que la presidenta Sheinbaum envíe al Senado su terna, comienza la comparecencia de los aspirantes y la posterior designación del nuevo titular de la FGR, el segundo en la historia de esta institución.

En caso de que la presidenta no envíe una terna, el Senado contará también con 10 días para elegir a la persona titular de la FGR a partir de la lista de los 10 candidatos. Y si el Senado no realiza la designación en tiempo, será el Ejecutivo federal quien nombre directamente al fiscal general de la República.

Con información de: Claudia Flores y Juan Pablo Narcia de N+

Historias recomendadas:

AMP