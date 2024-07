Sheinbaum Promete Continuidad en el Sistema Educativo Mexicano

La futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este domingo 14 de julio de 2024 que dará continuidad a la Nueva Escuela Mexicana, una iniciativa que busca transformar y modernizar el sistema educativo, con lo que se busca fortalecer la educación del país, además de que garantizará la beca universal para los niveles básicos.

Sheinbaum, quien acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador a una evaluación de programas y proyectos de educación, adelantó que dará continuidad a los programas del Bienestar, como la pensión para adultos mayores, el programa de reforestación Sembrando Vida, el cual será elevado a rango constitucional.

Recordó que habrá dos programas nuevos durante su gestión, uno que apoyará a las mujeres de 60 a 64 años de edad, y otro más que dará beca universal a las y los estudiantes del nivel básico de todo el país.

La beca para niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria no solo va a ser para algunos por situaciones económicas, sino para todos los niños y niñas que estudian en escuela pública.

Señaló que en 2025 se iniciará con la beca para todos los adolescentes que cursen la secundaria, y el siguiente año se hará universal para preescolar, primaria y secundaria.

Esto es así, porque la educación pública no solamente son las aulas, el magisterio, a quien se merece todo nuestro reconocimiento el magisterio nacional, sino porque hay que apoyar a las familias para que los niños las niñas no tengan ningún problema y puedan cumplir con el sueño de la educación pública

Y consideró que la educación pública “es la mejor de todas las educaciones”.

Refirió que para ella la educación es algo “muy cercano”, ya que cuando tenía 15 años participó en un movimiento social apoyando a los estudiantes que eran rechazados de las preparatorias públicas.

El presidente siempre menciona que durante la época neoliberal cerraron escuelas y a los jóvenes se les llamaba ‘ninis’ (…) siempre me pregunté porqué los jóvenes no pueden estudiar si lo desean y caminé con los jóvenes que habían sido rechazados y logramos que entraran a la preparatoria

También recordó cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hubieron reformas que buscaban privatizar la institución.

(Querían) ponerle cuotas, colegiaturas a la UNAM y participé en un movimiento universitario. Entonces las autoridades decían: ‘es que si la educación no le cuesta a las familias, no la valoran’ y desde entonces nosotros, como estudiantes, dijimos: ‘la educación no es una mercancía que se pueda comprar'