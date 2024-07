Muere Shannen Doherty, Estrella de Beverly Hills 90210, Tras Padecer Cáncer

La actriz Shannen Doherty, conocida por su papel de Brenda Walsh en la serie dramática de TV 'Beverly Hills 90210', murió a los 53 años después de una larga batalla contra el cáncer de mama, informó su publicista este domingo 14 de julio de 2024.

Fans React to Shannen Doherty's Death Years After Her '90210' Costar Luke Perry: 'Say Hi to Luke for Us' https://t.co/PSXxdGEauu

Según medios especializados en celebridades como Variety, Doherty había sido diagnosticada de cáncer de mama en 2015, dos años después fue declarada en remisión. Pero en 2019 el cáncer reapareció y se extendió.

Shannen Doherty, the actress behind multiple culture-defining projects, died on Saturday after a years-long struggle with cancer.



"The devoted daughter, sister, aunt and friend was surrounded by her loved ones as well as her dog, Bowie."https://t.co/s7bPvj7yg8 https://t.co/v5u8u7dMrw pic.twitter.com/MKeD0QZap2