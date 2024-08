Sheinbaum Promete No Defraudar y Dar 'Hasta la Vida' para Servir al Pueblo de México

Tras recibir la constancia de mayoría que la acredita como presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió hoy, 15 de agosto de 2024, a no defraudar y poner todo su empeño y “hasta la vida misma” para servir a la Patria y al pueblo.

Hago el compromiso de no defraudar y de poner todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma, para servir a mi Patria y a mi pueblo. ¡Qué viva México!

Durante su primer discurso como presidenta electa de México, Sheinbaum Pardo también aseguró que como titular del Ejecutivo federal actuará con honestidad y responsabilidad y que respetará la independencia de los Poderes de la Unión.

Pidió a la ciudadanía que tenga la certeza de que “todas y todos nos sentiremos cada día más orgullosos de nuestro origen y también de nuestro porvenir”.

Este jueves, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le entregó la constancia durante sesión solemne, luego de que ayer el Pleno de la Sala Superior la declaró como la primera presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, tras validar la elección presidencial de 2024.

En la sesión solemne estuvieron presentes invitados especiales, miembros de su próximo Gabinete Presidencial, líderes partidistas, integrantes del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.

En su discurso, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que no se trata de un triunfo individual o esfuerzo personal, y reiteró que con ella llegan “todas”.

Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidenta electa una mujer, presidenta, con ‘a’. Como lo he dicho, no lo asumo solo como un triunfo individual o como esfuerzo personal, el día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola, llegamos todas.