Sheinbaum Agradece a Biden y Ofrece Colaboración con ‘Respeto a Nuestras Soberanías’

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual ganadora de las elecciones en México, agradeció el mensaje de felicitación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y ofreció seguir colaborando como vecinos, socios y amigos, “con respeto a nuestras soberanías”.

Poco antes, la Casa Blanca publicó un comunicado con el reconocimiento de Biden a la candidata de la coalición conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En el texto, el presidente Biden felicitó a Sheinbaum por “su histórica elección como la primera mujer presidenta de México” y expresó su deseo de trabajar estrechamente con ella, en un espíritu de asociación y amistad que refleje los vínculos duraderos entre los dos países.

