Sheinbaum Se Declara Lista y Firme para Iniciar Campaña por la Presidencia

Luego de reunirse con estructuras de su partido y con empresarios en Monterrey, la precandidata de Morena, PT y Partido Verde a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, se declaró lista para iniciar la campaña el uno de marzo y sin temor a la guerra sucia que, asegura, hay en redes sociales por el presunto financiamiento del narco a su partido.

Me siento firme, segura lista y vamos bien y vamos a ir mejor, la guerra sucia es parte de una política que nosotros no compartimos, este trending topic que ha habido ya más de una semana que es tan absurdo, casi casi ni quien lo pele, ni quien le haga caso al asunto este del narco vinculado con Morena que además ya se demostró que es falso

Por otra parte, se pronunció porque se haga un análisis del nivel de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey.

Tenemos que medir adecuadamente cuáles son las fuentes de contaminación, el cerrar la refinería a lo mejor no necesariamente es la mejor opción, en la discusión no es quitar o no quitar la refinería porque la refinería produce gasolina que le sirve no solamente a la zona metropolitana de Monterrey, sino a todo el país