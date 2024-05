Xóchitl Gálvez Promete a Comerciantes de Tepito Regresar el Seguro Popular

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México", conformada por PAN, PRI y PRD a la Presidencia de México, estuvo en Tepito.

Prometió a los comerciantes regresar el Seguro Popular y las estancias infantiles, que todos los estudiantes de escuelas públicas y privadas reciban una beca y que la pensión de adultos mayores inicie a los 60 años.

Además, dijo, que la Ciudad de México tendrá su apoyo para tener el Metro en mejores condiciones.

Explicó que, de ganar la presidencia, gobernará para todos por igual.

Nosotros vamos a escuchar, no a insultar. Nosotros vamos a ganar, porque vamos a respetar, no vamos a humillar. Vamos a ganar, porque vamos a unir, no vamos a dividir. Voy a gobernar para todos, para rojos, amarillos, azules, verdes, naranjas, morados, guindas, lo que sea, porque este México solo si está unido va a salir adelante.