¿Dónde Ver en VIVO el Primer Informe de Claudia Sheinbaum 2025 en el Zócalo? 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofrecerá su Primer Informe de Gobierno el próximo domingo 5 de octubre de 2025, en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX). El acto iniciará a las 11:00 horas y marcará la culminación de una serie de encuentros regionales que la mandataria realizó en las últimas semanas, donde presentó balances y avances de su administración en diferentes entidades del país.

De acuerdo con la Presidencia de la República, el evento en el Zócalo será masivo y abierto al público, con el objetivo de que la ciudadanía pueda escuchar de manera directa el mensaje de la jefa del Ejecutivo federal.

En este informe, Sheinbaum abordará los temas clave de su primer año de gestión, entre ellos programas sociales, infraestructura, seguridad, educación, salud y política económica.

Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

El pasado 1 de septiembre, la mandataria entregó formalmente su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión, tanto en versión impresa como digital, en cumplimiento con lo establecido en la Constitución. Sin embargo, será este discurso en el corazón político de la capital del país el que concentre la atención nacional, al ofrecer un balance general frente a miles de ciudadanos.

¿Dónde ver el informe en vivo?

Para quienes no puedan asistir de manera presencial, la transmisión estará disponible en diferentes plataformas. Foro TV confirmó que llevará el evento en vivo y en directo desde el Zócalo capitalino.

Asimismo, se prevé que las redes sociales oficiales de la Presidencia y del Gobierno de México difundan el mensaje en tiempo real.

