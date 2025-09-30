Sheinbaum Informa que México No Colaboró con la DEA en Operativo contra el CJNG

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy, 30 de septiembre de 2025, que México no colaboró con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en los recientes operativos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ayer, la agencia antidrogas estadounidense anunció que en cinco días logró el arresto de 670 personas y el decomiso de más de un millón de pastillas falsificadas y varias toneladas de drogas, como parte de sus acciones contra esa organización criminal.

De tal manera, en su conferencia matutina de este martes, Sheinbaum Pardo fue cuestionada si hubo una colaboración en esos operativos por parte del Gabinete de Seguridad de México.

“No (hubo colaboración), es un informe que da la DEA allá, porque se hizo allá en Estados Unidos (el operativo)”, respondió la mandataria nacional.

El golpe de la DEA al CJNG

De acuerdo con la DEA, del 22 al 26 de septiembre logró arrestos y aseguramientos de droga, dinero y armas de fuego en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras, aunque no detalló qué zonas fueron.

En un comunicado, reportó lo siguiente:

670 personas detenidas

92.4 kilogramos de polvo de fentanilo asegurados

Un millón 157 mil 672 pastillas falsificadas decomisadas

6 mil 062 kilos de metanfetamina, 22 mil 842 kilos de cocaína y 33 kilogramos de heroína incautados

29 millones 694 mil 429 dólares asegurados

244 armas de fuego decomisadas

En su texto oficial, la agencia antidrogas de Estados Unidos calificó nuevamente al CJNG como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas del mundo.

Ante ello, indicó que los resultados descritos derivan del aumento operativo destinado a desmantelar esa organización criminal.

CJNG, Organización Terrorista Extranjera

El administrador de la DEA, Terrance Cole, advirtió que la agencia antidrogas no cejará en su objetivo.

La DEA está atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde sus líderes hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre ambos.

Añadió que “cada arresto, cada incautación y cada dólar confiscado al CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas. Esta operación enfocada es solo el comienzo; juntos continuaremos esta lucha hasta derrotar esta amenaza”.

El CJNG fue designado en febrero de 2025 como una Organización Terrorista Extranjera por la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con la DEA, se trata de una organización criminal que representa una amenaza significativa para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional.

