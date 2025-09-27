Tráfico de Bebés, Asesinato de Embarazadas y el CJNG, Las Claves del Caso de La Diabla

La captura de Martha Alicia Méndez Aguilar, conocida como “La Diabla”, ha revelado uno de los crímenes más estremecedores y complejos del narcotráfico en México. Fue detenida el pasado 9 de septiembre por agentes estatales en una carretera cercana a la ciudad de Chihuahua, a pocos kilómetros de la frontera con El Paso, Texas.

Está acusada de cometer un feminicidio agravado y tentativa de homicidio, luego de que presuntamente asesinara a una joven madre de 20 años para extraerle a su bebé mediante una cesárea ilegal. Según la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de Chihuahua, la mujer embarazada, de siete meses de gestación, murió desangrada tras serle retirado el útero.

Su cuerpo fue encontrado enterrado clandestinamente en una vivienda del fraccionamiento Portal del Roble. El bebé, en estado grave, fue localizado días después en un hospital y se encuentra bajo pronóstico reservado.

Red criminal

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EUA (ODNI) emitió un comunicado donde vincula a Méndez Aguilar con una red transnacional de tráfico de bebés, presuntamente operada en coordinación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que Washington ha designado como grupo terrorista.

Según el reporte de inteligencia estadounidense, “La Diabla” atraía a mujeres embarazadas —a menudo en condiciones de extrema vulnerabilidad— a zonas remotas donde eran sometidas a cesáreas ilegales. Tras el parto forzado, las víctimas eran asesinadas y en algunos casos también les eran extraídos órganos.

Los recién nacidos eran supuestamente vendidos a parejas en Estados Unidos por hasta 250,000 pesos mexicanos (unos 14,000 dólares).

La detención de Méndez Aguilar fue el resultado de un operativo conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Actualmente, la mujer de 44 años enfrenta un proceso penal desde prisión, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones.

