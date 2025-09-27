Inicio Sinaloa Balacera en Sector La Conquista de Culiacán Deja a Policía Estatal Muerto

Balacera en Sector La Conquista de Culiacán Deja a Policía Estatal Muerto

Balacera en el sector La Conquista deja a policía sin vida.

Balacera en Sector la Conquista de Culiacán, Sinaloa Deja un Policía Muerto

Balacera en Sector la Conquista de Culiacán, Sinaloa Deja un Policía Muerto

Una intensa persecución y enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y civiles armados se registró la mañana de este sábado en el sector La Conquista, al norte de Culiacán, dejando como saldo la muerte de un policía y un presunto agresor lesionado.

Vecinos de la zona escucharon fuertes detonaciones poco antes de las 11:00 horas, cuando los civiles armados fueron perseguidos por las fuerzas estatales. El agente fallecido fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a un hospital privado, donde perdió la vida.

Durante la acción, un presunto agresor fue detenido con armas, equipo táctico y municiones; resultó lesionado y recibió atención médica de paramédicos de la Cruz Roja, mientras que otro implicado logró escapar.

Ataque armado en Bacurimí Deja Policías Lesionados

Este hecho ocurre apenas unas horas después de otro ataque armado en Bacurimí, en la carretera a Culiacancito, donde dos policías y dos civiles resultaron lesionados alrededor de las 22:20 horas del viernes. En ese caso, los elementos solicitaron apoyo al 911, y al llegar las fuerzas de seguridad aseguraron una Jeep Cherokee gris vinculada con la agresión, mientras los heridos eran trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Las autoridades mantienen operativos en ambos sectores y continúan las investigaciones para ubicar a los responsables de los ataques.

