Balacera en Sector La Conquista de Culiacán Deja a Policía Estatal Muerto
Balacera en el sector La Conquista deja a policía sin vida.
Una intensa persecución y enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y civiles armados se registró la mañana de este sábado en el sector La Conquista, al norte de Culiacán, dejando como saldo la muerte de un policía y un presunto agresor lesionado.
Vecinos de la zona escucharon fuertes detonaciones poco antes de las 11:00 horas, cuando los civiles armados fueron perseguidos por las fuerzas estatales. El agente fallecido fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a un hospital privado, donde perdió la vida.
Durante la acción, un presunto agresor fue detenido con armas, equipo táctico y municiones; resultó lesionado y recibió atención médica de paramédicos de la Cruz Roja, mientras que otro implicado logró escapar.
TARJETA INFORMATIVA— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 27, 2025
La #SSPSinaloa informa que, este 27 de septiembre de 2025, personal de la Policía Estatal Preventiva realizaba reconocimientos y patrullajes de seguridad en el fraccionamiento La Conquista, cuando, frente a un domicilio, fueron agredidos con armas de fuego,…
Ataque armado en Bacurimí Deja Policías Lesionados
Este hecho ocurre apenas unas horas después de otro ataque armado en Bacurimí, en la carretera a Culiacancito, donde dos policías y dos civiles resultaron lesionados alrededor de las 22:20 horas del viernes. En ese caso, los elementos solicitaron apoyo al 911, y al llegar las fuerzas de seguridad aseguraron una Jeep Cherokee gris vinculada con la agresión, mientras los heridos eran trasladados a hospitales para recibir atención médica.
Las autoridades mantienen operativos en ambos sectores y continúan las investigaciones para ubicar a los responsables de los ataques.
