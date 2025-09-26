Niño Muere Arrastrado por la Corriente Mientras Jugaba Afuera de su Casa en Culiacán

Las fuertes lluvias registradas este viernes 26 de septiembre en Culiacán, dejaron como saldo la muerte de un niño de 9 años de edad, identificado como Matías, quien fue arrastrado por la corriente mientras jugaba en el exterior de su domicilio en el sector Cañadas. El caso ha sido confirmado hasta el momento como la única víctima derivada de la tormenta que azotó a la ciudad.

Nota relacionada: Inundaciones en Culiacán; Estas son las Afectaciones tras Fuerte Lluvia Hoy, 26 de Septiembre

El menor resbaló mientras jugaba afuera de su casa

De acuerdo con los primeros reportes, el menor se encontraba bajo la lluvia cuando resbaló y fue arrastrado por la fuerza del agua hasta impactar contra una camioneta estacionada sobre la calle Sierra Madre Occidental. La corriente lo dejó atorado en la unidad antes de que sus padres lo rescataran y lo trasladaran de urgencia a la clínica del IMSS en Infonavit Cañadas.

Al llegar al centro médico, los doctores confirmaron que Matías ya no presentaba signos vitales, pese a los esfuerzos de su familia por salvarle la vida tras ser arrastrado por la corriente.

Nota relacionada: Socavón en Carretera a Surutato Tras Intensas Lluvias en Sinaloa

¿Qué otras afectaciones dejaron las lluvias intensas en Culiacán?

Además de esta tragedia, la tormenta provocó severos encharcamientos en varios puntos de la ciudad. Colonias como Cañadas, Barrancos y Tres Ríos reportaron calles intransitables, vehículos varados y viviendas con afectaciones por el ingreso de agua.

Los cuerpos de auxilio, personal de Protección Civil y elementos de rescate se desplegaron en distintos sectores de Culiacán para atender a las familias afectadas y responder a los llamados de emergencia que se multiplicaron con el avance de la lluvia.

La magnitud de las precipitaciones también generó riesgos adicionales en vialidades principales, donde se registraron vehículos atrapados y zonas con tránsito bloqueado por acumulación de agua.

Nota relacionada: VIDEO: Graban Momento Exacto en que Se Forma Megasocavón en Carretera de Ahome, Sinaloa

Ante la situación, autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar exponerse a corrientes de agua y no permitir que los menores jueguen en zonas de riesgo mientras continúen las lluvias.

Historias recomendadas:

RCP