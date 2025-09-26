Dos Menores son Puestos Bajo Resguardo tras Huir de sus Casas en Tijuana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que agentes municipales brindaron atención y resguardo a dos menores de edad, identificados como Ariana Gizel y Ramón, quienes habían abandonado sus Hogares.

Te podría interesar: Detienen a Tres Menores con Droga en Tijuana; Presuntamente la Distribuirían en su Escuela

Menores abandonan su hogares

La menor había sido reportada como desaparecida la tarde del miércoles 24 de septiembre, lo que activó la coordinación de la Policía Cibernética y la unidad de Personas Desaparecidas. Tras recibir la información, las autoridades lograron ubicar a los adolescentes, quienes finalmente se presentaron de manera voluntaria en las instalaciones de la Policía Municipal en el distrito Natura, acompañados por un adulto.

De acuerdo con el testimonio, el adulto, que es familiar de un amigo de los menores, los había recibido en su domicilio sin conocer que habían escapado de sus casas, y al enterarse de la situación decidió llevarlos ante la autoridad.

Los adolescentes quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) reiteró que, a través de la Dirección de Prevención del Delito y el Escuadrón Violeta, mantiene acciones permanentes contra la violencia familiar, de género y cualquier situación que ponga en riesgo a niñas, niños y adolescentes.

Violencia Intrafamiliar, el Delito de Mayor Crecimiento en Ensenada, Baja California

Historias recomendadas:

APG