Pronóstico del Tiempo JUEVES 23 de Octubre de 2025: En Estas Regiones Habrá Tormentas

Para este jueves 23 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país.

Un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del mar Caribe y golfo de México generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán.

Además, se esperan rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el noroeste y norte del país, en interacción con inestabilidad atmosférica y la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México, ocasionarán fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua.

Por su parte, canales de baja presión sobre el interior del país, originarán lluvias aisladas y chubascos dispersos en estados del norte, occidente y centro de México, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, posicionado sobre la mayor parte del territorio nacional, mantendrá baja probabilidad de lluvia en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central y el noreste mexicano.

Al finalizar el día, la onda tropical núm. 39 se desplazará al sur de las costas del Pacífico Sur mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en el sureste, sur y occidente del territorio nacional.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (oeste), Michoacán (centro, oeste y sur), Veracruz (región Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (norte, este y sur) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora (este y sureste), Tamaulipas (regiones Mante y Sur), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Nayarit (oeste y sur), Jalisco (oeste y costa), Colima (norte), San Luis Potosí (región Huasteca), Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México (suroeste), Guerrero (oeste y costa), Yucatán (sur) y Campeche (suroeste).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (región Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Coahuila, Sinaloa, Durango y Nuevo León.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México (suroeste) y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estados de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

