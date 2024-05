¿Qué Días No Hay Clases en Junio 2024? SEP Avisa Cuándo Se Suspenden Labores

Luego de todo un mes lleno de festejos y días festivos, los alumnos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya se preguntan qué días de junio no hay clases. Y para que todas y todos estén informados, en N+ te mostramos lo que dice el calendario escolar 2023-2024, para que tanto alumnado como padres de familia sepan cuándo habrá suspensión de actividades en las escuelas.

El mes de junio va a ser importante para todo el país, pues se llevan a cabo las elecciones de 2024 en México, lo cual supondría varios días de suspensión de clases, pero la realidad es que los estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) solo van a tener una fecha de inactividad.

¿Cuándo no hay clases en junio?

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2023-2024, solo durante un día no hay clases en el mes de junio. La SEP no dio a conocer la razón por lo no habrá tantas fechas de inactividad, pero si indicó de forma exacta cuándo llega la suspensión de labores académicas:

Viernes 28 de junio 2024, por la realización del último Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo.

De igual forma hay que resaltar que el ciclo escolar entra en su fase terminal, por lo que es normal que no haya tantas fechas de inactividad durante los últimos días de clase. Sin embargo, en México hay un feriado de descanso obligatorio en junio, lamentablemente no involucra a estudiantes.

¿Cuántos días festivos obligatorios hay en junio 2024?

Para el sexto mes del año, solamente el 2 de junio 2024 es día inhábil y de descanso obligatorio, debido a que se realizan las elecciones en todo México. Lamentablemente esta fecha no beneficia a las y los alumnos de de la SEP, debido a que cae en domingo y por lo regular no hay actividades escolares.

Otra fecha importante durante este mes es el Día del Padre, pero no es oficial y se lleva a cabo el tercer domingo. Con esto, la gente ya sabe qué días no hay clases en junio 2024, para que tengan en orden su calendario anual.

