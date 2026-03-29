¿Hay Días de Descanso en Abril de 2026? Te Decimos Cuándo y Cuántos Serán

Sin duda a todos nos caen bien unas vacaciones, por lo cual es importante saber qué días podemos tomar un buen descanso, por lo que abril de 2026 cuenta con varios días para que los mexicanos tengan un momento de diversión.

A continuación, te decimos todo sobre las fechas de asueto y la cantidad de días de interrupción de labores en abril de 2026, para que sepas si hay días de descanso, cuándo y cuántos serán.

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Días de descanso por la ley en abril

En primer lugar es importante mencionar lo que dice la Ley Federal del Trabajo, pues el artículo 74 de esta norma establece los días de descanso por mandato de la federación.

Dicho lo anterior, abril de 2026 no tiene días de descanso por ley. Por lo tanto, no existen puentes o fechas de asueto de cumplimiento forzoso para las empresas en el país durante este lapso.

Es decir, las actividades en los centros de trabajo mantienen su ritmo habitual bajo los contratos de ley.

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¿Cuándo es Semana Santa en 2026?

Por otro lado, la tradición y el calendario relacionados con las creencias religiosas marcan la Semana Santa en los primeros días de abril. En 2026, las fechas para este periodo son las siguientes:

Jueves Santo: 2 de abril.

Viernes Santo: 3 de abril.

Sábado Santo: 4 de abril.

Es fundamental aclarar que estos días no forman parte del descanso por mandato de la ley. No obstante, hay empresas que otorgan el jueves 2 y el viernes 3 de abril como beneficio para su personal. La decisión sobre la suspensión de labores en estas fechas corresponde de forma exclusiva al patrón o al acuerdo que tenga el empleado en el centro de trabajo.

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¿Qué días hay vacaciones en abril de acuerdo con el calendario de la SEP?

Asimismo, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es distinto para la niñez, la mayoría de estudiantes de todos los niveles y el personal docente. Por ello, hay vacaciones de primavera. Este receso de la SEP comprende del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026.

Bajo este plan, los alumnos cuentan con diez días de descanso sin clases, además de los fines de semana previos y posteriores. El regreso a las aulas ocurre el lunes 13 de abril.

En conclusión, toma nota, pues si en tu trabajo no dan periodo libre por Semana Santa, y tú quieres tomar un descanso largo, lo que puedes hacer es pedir días de vacaciones para aprovecharlos con tu familia. Claro, siempre y cuando tengas dicho beneficio disponible para esas fechas.

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