Crean con Veneno de Alacrán y Chile Habanero Antibióticos Patentados por la UNAM, ¿Qué Curan?

¿Quién dice que el chile habanero y los alacranes no pueden dar múltiples beneficios y hasta salvar vidas? Investigadores de la UNAM, liderados por Lourival Possani del Instituto de Biotecnología han desarrollado antibióticos de nueva generación utilizando estos dos componentes.

Seguro te preguntas si estos compuestos se usan directamente, la respuesta es no, primero tuvieron que ser aislados y sintetizados en laboratorio para crear fármacos específicos para combatir enfermedades.

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¿Qué enfermedades curarían estos antibióticos?

Los compuestos identificados, denominados benzoquinonas (una azul y una roja), han demostrado ser efectivos contra patógenos críticos:

Tuberculosis : La benzoquinona azul actúa contra la bacteria Mycobacterium tuberculosis, incluso en cepas resistentes a medicamentos convencionales.

: La benzoquinona azul actúa contra la bacteria Mycobacterium tuberculosis, incluso en cepas resistentes a medicamentos convencionales. Infecciones en la piel y huesos: La benzoquinona roja es efectiva contra Staphylococcus aureus (estafilococo dorado), causante de infecciones cutáneas, neumonía, sepsis y meningitis.

Cáncer : Ambos compuestos han mostrado capacidad para inhibir el crecimiento de células neoplásicas en tipos de cáncer como leucemia, rhabdomiosarcoma y neuroblastoma, sin dañar el tejido sano.

: Ambos compuestos han mostrado capacidad para inhibir el crecimiento de células neoplásicas en tipos de cáncer como leucemia, rhabdomiosarcoma y neuroblastoma, sin dañar el tejido sano. Enfermedades autoinmunes: Otros componentes (péptidos) del veneno se estudian para tratar psoriasis, artritis reumatoide y diabetes tipo 1.

¿Cómo pueden usarse los alacranes y el chile habanero?

Los antibióticos tradicionales suelen ser ingeridos o inyectados, pero ante la tuberculosis se ha diseñado para una aplicación más directa:

Vía inhalada : Se ha demostrado en modelos experimentales que el fármaco contra la tuberculosis es efectivo cuando se administra por inhalación, facilitando que llegue directamente a los pulmones.

: Se ha demostrado en modelos experimentales que el fármaco contra la tuberculosis es efectivo cuando se administra por inhalación, facilitando que llegue directamente a los pulmones. Uso sintético : Los pacientes no reciben el veneno ni el chile directamente; los científicos sintetizan químicamente las moléculas (benzoquinonas y péptidos) para garantizar que no sean tóxicas y tengan la estructura exacta para combatir la bacteria.

: Los pacientes no reciben el veneno ni el chile directamente; los científicos sintetizan químicamente las moléculas (benzoquinonas y péptidos) para garantizar que no sean tóxicas y tengan la estructura exacta para combatir la bacteria. Mecanismo de Acción: Estos nuevos antibióticos actúan sobre la membrana de la bacteria, lo que dificulta que los microorganismos generen resistencia, a diferencia de los fármacos actuales.

Estos son los beneficios adicionales del chile habanero

Más allá de su uso en antibióticos por la UNAM, el chile habanero contiene capsaicina, que por sí misma ofrece beneficios como analgésico natural, antiinflamatorio y auxiliar en la mejora de la circulación sanguínea.

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Con información de N+

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