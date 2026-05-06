¿Qué Es la Prima Vacacional Exenta 2026 y Cómo Se Calcula? Días de Vacaciones que Tocan por Ley

Atención, trabajador. Si cumpliste un año o más en una empresa tienes derecho a distintas prestaciones como la prima vacacional 2026 y el aguinaldo, reconocidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México. Sin embargo dado que se trata de un concepto poco familiar para algunas personas, en N+ te explicamos qué es y cómo se calcula la prima vacacional exenta.

Debido a que la prima vacacional 2026 depende del Salario Mínimo, a partir de enero incrementará el monto que entregue a los trabajadores. De hecho en una nota previa ya te adelantamos cómo queda el Salario Mínimo Semanal.

La Ley Federal del Trabajo establece que los empleados tienen derecho a recibir una prima no menor al 25 por ciento del salario que les corresponde durante sus vacaciones.

De hecho en notas previas ya te explicamos quiénes tienen derecho a recibir esta prestación y cómo calcularla según los días de vacaciones que te tocan en México. Aunque N+ ha documentado que hay personas que al ser autoempleadas no conocen sobre este derecho.

Video: Qué Es la Prima Vacacional y Quién Tiene Derecho a Esta Prestación

Entonces, ¿qué es la Prima Vacacional y cuál es la diferencia con la prima vacacional exenta?

La LFT aborda este concepto en el artículo 80, al detallar que los trabajadores tendrán derecho a una prima vacacional no menor del 25 por ciento sobre sus salarios. Además de establecer que las vacaciones se deben conceder a los empleados dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento de un año de servicios.

Tomando en cuenta que por cada año cumplido, un empleado de cualquier empresa tiene derecho a 12 días de descanso pagados, cifra que va aumentando conforme va sumando años de experiencia en un mismo centro de trabajo hasta llegar al límite de 20 días.

Vale la pena mencionar que tal como ocurre con el aguinaldo, las vacaciones son un derecho irrenunciable e inamovible que reciben todos los empleados de un centro de trabajo sin distinción.

Entonces, ¿en qué casos la prima vacacional está exenta?

Lo primero que hay que entender es que la prima vacacional exenta es ese porcentaje de esta prestación que exenta los impuestos y retenciones, de modo que el trabajador recibe el pago de manera íntegra.

Tal como lo establece el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR, la prima vacacional está exenta del pago de este impuesto cuando su monto no es mayor a 15 días del salario mínimo que percibe el trabajador. (En 2026 es de 315.04 pesos).

¿Cómo se calcula la prima vacacional exenta en 2026?

Entonces, la prima vacacional en México es exenta de ISR hasta por un monto equivalente a 15 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización) diaria, que en 2026 es de 117.31 pesos. De modo que el monto máximo asciende a 1,759.65 pesos.

De modo que cualquier cantidad que supere ese límite será sujeta a retención de impuestos.

Así que para poder calcular el porcentaje exento primero hay que hacer el cálculo de la prima vacacional general, y posteriormente comparar con el monto máximo de UMA para obtener la prima exenta.

Calcula tu salario diario, dividiéndolo entre 30 días

Determina el número de días de vacaciones que tienes

Calcula tu prima vacacional (al multiplicar tu salario diario x tus días de vacaciones x 0.25)

Calcula el Límite Exento UMA (Multiplica 15 x el monto diario de la UMA que en 2026 es de 117.31)

Si es mayor a 1,759.65 pesos, sólo el excedente paga ISR

¿Cuántos días de vacaciones te corresponden por Ley en 2026?

Tras la reforma "Vacaciones Dignas" vigente desde 2023, los trabajadores tienen derecho a un mínimo de 12 días laborables de vacaciones pagadas en su primer año de servicios, cantidad que se incrementa de la siguiente forma:

1 año: 12 días

2 años: 14 días

3 años: 16 días

4 días: 18 días

5 días: 20 días

6 a 10 días: 22 días

11 a 15 días: 24 días

16 a 20 días: 26 días

21 a 25 días: 28 días

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