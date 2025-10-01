¿Qué Habrá en el Zócalo CDMX el 5 de Octubre 2025? Así Será el Evento Este Domingo

El centro histórico de la Ciudad de México será epicentro de un evento masivo este domingo 5 de octubre. Para que no te pierdas este acontecimiento, en N+ te damos a conocer todos los detalles: ¿Quién estará y qué se realizará?

Ten en cuenta que este se realizará en la explanada del Zócalo de Ciudad de México, por lo que habrá un operativo vial y de seguridad que garantizará la integridad de todos los asistentes.

¿Qué evento gratuito habrá en el Zócalo este 5 de Octubre de 2025?

Este 5 de octubre de 2025, Claudia Sheinbaum Pardo celebrará su primer año al frente del Gobierno de México con un ejercicio de rendición de cuentas. Así, el domingo se realizará el Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México.

Se trata de un evento masivo, gratuito, al que están convocados todos los mexicanos, sin importar el contexto social o afinidad política.

A través de sus cuentas de redes sociales, Claudia Sheinbaum Pardo invitó a los ciudadanos a acudir a esta rendición de cuentas. La cita es a las 11:00 horas del 5 de octubre de 2025.

Ello, luego de que el documento oficial de su Primer Informe de Gobierno fue entregado al Congreso de la Unión, por la secretaría de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, en septiembre de este año.

¿Quiénes pueden acudir al Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum?

La Presidencia de la República informó que el evento será masivo y gratuito, con el objetivo de que la ciudadanía pueda escuchar de manera directa el mensaje de la presidenta.

De modo que cualquier mexicano puede darse cita en el Zócalo capitalino. Cumpliendo las medidas de seguridad y protección civil para eventos masivos.

A un año de gobierno, los invito a reunirnos una vez más el domingo 5 de octubre a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. pic.twitter.com/kV9g021GJV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2025

En tanto que los funcionarios que podrían acompañar a la presidenta son aquellos que conforman su gabinete. Además de algunos gobernadores de estados aledaños.

¿Qué temas abordará Claudia Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno?

Si bien el pasado 1 de septiembre de 2025, Claudia Sheinbaum Pardo dirigió un mensaje en el que abordó algunos de los ejes temáticos que han regido su primer año de Gobierno, se prevé que en este mensaje dé un balance más extenso.

Entre las temáticas que abordaría están los programas sociales, seguridad, relación bilateral con Estados Unidos, las distintas reformas impulsadas en su mandato, así como el Plan México.

