Jesús María Tarriba: ¿Quién es el Esposo de la Presidenta Sheinbaum y a Qué se Dedica?

Durante el 215 aniversario de la Independencia de México, en redes sociales, se hizo viral el nombre de Jesús María Tarriba, esposo de la presidenta Claudia Sheinbaum. En N+ te decimos quién es y a qué se dedica el primer caballero del país.

Jesús María Tarriba, el físico experto en riesgos financieros

Jesús María Tarriba estudió en Estados Unidos, ahí obtuvo el doctorado en Física pero no se dedicó a la academia. Al volver al país decidió entrar a trabajar a un banco.

Aprendió matemáticas financieras de forma autodidacta, al aprovechar su formación en matemáticas que logró al estudiar física.

Eso le abrió las puertas e inició a trabajar en finanzas y se fue a vivir a Nueva York.

Después, se fue a España, donde estuvo varios años, se incorporó a instituciones financieras y fue especialista de riesgos en el banco Santander.

¿Cómo se conocieron Jesús María Tarriba y Claudia Sheinbaum?

Jesús María Tarriba nació el 1 de septiembre de 1962. Originario de Sinaloa, llegó a la Ciudad de México en su adolescencia, para estudiar el bachillerato. Al igual que su futura esposa, estudió Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue ahí donde conoció a Claudia Sheinbaum, en la clase de Óptica, según declaró la política durante una entrevista en su canal de YouTube.

Claudia Sheinbaum y Jesús María Tarriba fueron pareja durante un año y medio cuando estaban en la universidad. Las pocas fotografías que sobreviven de ambos en aquella época fueron tomadas durante un viaje a la bahía de Tangolunda, en Huatulco, Oaxaca.

Jesús María Tarriba, el 'primer caballero' de México

Claudia Sheinbaum y Jesús María Tarriba se reencontraron en 2016, cuando Claudia Sheinbaum era jefa delegacional de Tlalpan. A través de Facebook ella se encontró con el perfil de Tarriba y le envió una solicitud de amistad.

Al platicar, descubrieron que aún tenían mucho en común y pronto volvieron a ser pareja. Jesús María Tarriba ha contado que solo dejó España para estar con Claudia Sheinbaum.

La pareja se casó el 17 de noviembre del 2023. Claudia Sheinbaum compartió el siguiente mensaje desde su cuenta de Instagram:

Les comparto que el día de hoy Jesús y yo nos casamos en una ceremonia íntima y familiar. Estamos muy felices

