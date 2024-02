¿A Qué Hora Inicia Marcha por la Democracia del 18 de febrero 2024? Sedes en Cada Estado

La Marcha por la Democracia 2024 se realizará este domingo 18 de febrero en diferentes estados de México e incluso en otros países, por lo que aquí te dejamos a qué hora iniciarán las movilizaciones y las sedes en las diferentes entidades participantes.

La marcha tiene el objetivo de defender la división de poderes y la libertad de expresión, así como exigir a las autoridades del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral que trabajen con autonomía e indepencia.

Video: ‘Marcha por Nuestra Democracia’: ¿En Cuántas Entidades de México se Realizará?

Durante una conferencia de prensa, Ana Lucía Medina, representante de las organizaciones Sociedad Civil México y Unid@s pidió al presidente Andrés Manuel López Obradorque los ciudadanos puedan votar en paz en las elecciones del próximo 2 de junio 2024.

“Que no se meta en la elección. No más propaganda. No al abuso de los programas sociales. Que gobernadores y presidentes municipales dejen de desviar dinero público para la campaña oficialista”, dijo.

¿En qué estados habrá Marcha por la Democracia? Horarios, Puntos de Salida y Llegada

Estos son todas las ciudades que participarán en la Marcha por Nuestra Democracia 2024. Toma en cuenta que todos tienen horarios diferentes de inicia y la ruta de las movilizaciones serán informadas en cada estado.

CDMX | 10:00 am | Del Monumento a la Revolución al Zócalo.

ACAYUCAN, VER. | 10:00 am | De Parque Juárez a Oficinas Distritales del OPLE.

AGUASCALIENTES, AGS | 11:00 am | De Sindicato Ferrocarrilero a Plaza de la Patria.

CAMPECHE, CAMP | 10:00 am | Parque San Martin.

CANCÚN , Q.ROO. | 10:30 am | De Glorieta de "El Ceviche" a Explanada del Ayuntamiento.

CHIHUAHUA, CHIH. | 10:00 am | De Glorieta de Pancho Villa a Plaza del Ángel.

CD. DEL CARMEN, CAMP. | 10:00 am | De Monumento a la Bandera a Plaza Civica.

CD. JUÁREZ, CHIH. | 10:00 am | De El Punto (Calle Heroico Colegio Militar) a Plaza de la Mexicanidad.

CD. OBREGÓN, SON. | 10:00 am | Plaza Alvaro Obregón.

CD. VALLES, S.L.P. | 10:00 am | De Glorieta Hidalgo a Plaza Principal, frente a la Presidencia Municipal.

COATZACOALCOS, VER. | 11:00 am | De Monumento Miguel Hidalgo a Parque Independencia.

COLIMA, COL. | 10:00 am | De Jardín Núñez a Palacio de Gobierno.

CORDOBA, VER. | 11:00 am | De Parque Quinto Centenario a Parque 21 de Mayo.

COZUMEL, Q.ROO. | 10:00 am | Esquina del Palomar.

CUERNAVACA , MOR. | 10:00 am | De Iglesia del Calvario a Plaza de Armas.

DELICIAS, CHIH. | 10:00 am | De Gimnasio Municipal a Plaza Benito Juárez.

DURANGO, DGO. | 10:00 am | De Av. 20 de Novembre esquina con Libertad a Plaza de

ENSENADA, B.C. | 10:00 am | Parque Revolución.

GUADALAJARA , JAL. | 10:00 am | De Plaza de los Dos Templos a Plaza Juárez.

GUASAVE, SIN. | 11:00 am | Parque Hernando de Villafane.

GUAYMAS, SON. | 10:00 am | De El Obelisco a Monumento a la Bandera.

HERMOSILLO, SON. | 10:00 am | De Plaza Emiliana de Zubeldia a Plaza Zaragoza.

HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. | 10:00 am | De Plaza de la Identidad a Pabellón Revolucionario.

HUATABAMPO, SON. | 10:00 am | De Av. 16 de Septiembre a Plaza Juárez.

HUATUSCO, VER. | 11:00 am | De Alameda a Parque Central.

HUAYACOCOTLA, VER. | 10:00 am | De Club Palma Gacha (Av. Revolución) a Parque Hidalgo (Palacio Municipal).

IRAPUATO, GTO. | 11:00 am | De Monumento a la Bandera a Plaza de los Fundadores.

IXTAPA ZIHUATANEJO, GRO. 10:00 am | Fuente del Sol.

LA PAZ, B.C.S. | 10:00 am | De Estacionamiento del Estadio Arturo C. Nahl (calle 5 de Mayo) a Jardín Velasco.

LA PIEDAD, MICH. | 10:30 am | De Parque Morelos a Plaza Principal.

LEÓN, GTO. | 11:00 am | De Arco de la Calzada a Jardín Principal.

LOS MOCHIS, SIN. | 10:00 am | De Parque Carranza a Plazuela 27 de Septiembre.

MATAMOROS, TAMPS. | 10:45 am | Plaza Principal.

MAZATLAN, SIN. | 10:00 am | De Escudo de Sinaloa (Olas Altas) a Plazuela República.

MÉRIDA , YUC. | 10:30 am | De Remate de Montejo a Monumento a la Patria.

MINATITLÁN, VER. | 10:00 am | De Parque Central a Oficinas Distritales del INE.

MONCLOVA, COAH. | 10:30 am | De Fuente de las Garzas a Plaza Alonso de León.

MORELIA, MICH. | 10:00 am | De Las Tarascas a Plaza Melchor Ocampo.

MONTERREY , N.L. | 12:00 pm | De Macro Plaza (entre calles Zaragoza y Morelos) a Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno.

NEZAHUALCOYOTL, EDOMEX. | 10:30 am | De Glorieta El Coyote a Palacio Municipal.

NOGALES, SON. | 10:00 am | De Obregón y Reforma a Plaza Colosio.

OAXACA , OAX. | 10:00 am | De Parque El Llano (Av. Benito Juárez) a Zócalo (Av. Miguel Hidalgo).

PACHUCA, HGO. | 10:00 am | De Glorieta Insurgentes (Hidarte) a Reloj Monumental.

PARRAS, COAH. | 11:00 am | De Monumento Francisco I. Madero a Presidencia Municipal.

PIEDRAS NEGRAS, COAH. 12:00 pm | Macroplaza.

PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO. | 11:00 am | De Calle 34 con 5a Avenida a Explanada 28 de Julio.

POZA RICA, VER. | 10:00 am | Pérgola del Parque Juárez.

PUEBLA, PUE. | 9:30 am | De Reloj El Gallito a Plancha del Zócalo.

PUERTO ESCONDIDO, OAX. | 10:00 am | De Oficinas del INE a Agencia Municipal.

PUERTO VALLARTA, JAL. | 10:30 am | De Parque Hidalgo a Arcos del Malecón.

QUERÉTARO , QRO. | 10:00 am | De La Alameda a Plaza de Armas.

SAHUAYO, MICH. | 9:30 am | De Calzada Revolución a Plaza Principal.

SAN ANDRES TUXTLA, VER. | 10:00 am | De Av. Juárez (frente a la Plaza Juárez) a Parque Central Lerdo.

SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S. | 10:00 am | Plaza Mijares.

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | 10:00 am | De Calzada de Guadalupe (a la altura de la Cruz Roja) a Plaza de los Fundadores.

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11:00 am | De Calzada de la Aurora (Frente a La Aurora) a Plaza Cívica.

SAN RAFAEL, VER. | 10:00 am | Plaza Fundadores.

SALTILLO, COAH. | 10:00 am | De Plaza de las Ciudades Hermanas a Plaza Nueva Tlaxcala.

TAMPICO, TAMPS. | 10:45 am | De Oficinas del INE (Av. Hidalgo) a Plaza de Armas.

TAPACHULA, CHIS. | 9:00 am | De Glorieta La Crayola a Plaza del Bicentenario.

TECATE, B.C. | 10:00 am | De Monumento a la Madre a Parque Miguel Hidalgo.

TEPIC, NAY. | 10:00 am | De Iglesia de la Cruz Zacate a Plaza Principal de Tepic.

TIJUANA, B.C. | 10:00 am | Glorieta Cuauhtémoc.

TLAXCALA , TLAX. | 10:00 am | De Asta Bandera Monumental (de la Virgen) a Plaza de la Constitución.

TORREON, COAH. | 10:30 am | De Fuente del Pensador a Plaza Mayor (entre calles Matamoros y Galeana).

TUXPAN, VER. | 10:00 am | De Parque Niños Héroes a Parque Reforma.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. | 10:00 am | De Parque Morelos Bicentenario a Parque Central.

XALAPA, VER. | 10:00 am | De Teatro del Estado a Plaza Lerdo.

URUAPAN, MICH. | 10:00 am | De Parque Nacional a Pérgola Municipal.

VERACRUZ-BOCA DEL RÍO, VER. | 10:00 am | Del Asta Bandera al Monumento a los Niños Héroes.

VILLAHERMOSA, TAB. | 9:30 am | De Catedral a Plaza de Armas.

ZACATECAS, ZAC. | 11:00 am | Alameda Trinidad García de la Cadena.

ZAMORA, MICH. | 10:00 am | De Av. 5 de Mayo (a la altura del Atrio del Santuario Guadalupano) a Plaza Principal

Video: ¿Por Qué es Importante el Tema de los Cuidados y las Democracias?

Marcha por la democracia 2024 en otros países: Horarios y Sedes

De igual forma, la Marcha por Nuestra Democracia del 18 de febrero 2024 se realizará en países como España y Estados Unidos. Estas son las sedes y hora de inicio por ciudad:

AUSTIN TEXAS, E.U.A. | 10:00 am | Frente al Consulado. BARCELONA, ESP. | 5:00 pm | Consulado General de México. CHICAGO, E.U.A. | 10:00 am | De Calle Francisco a Arco de Lavillita (Calle 26). HOUSTON TEXAS, E.U.A. | 10:00 am | Frente al Consulado. MADRID, ESP. | 1:00 pm | Frente a la residencia del embajador en C. del Pinar, 13, Chamartín, 28006. MIAMI FLORIDA, E.U.A. | 11:00 am | Consulado General de México en Miami. WASHINGTON DC, E.U.A. 11:00 am | Embajada de México en DC.

