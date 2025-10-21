Resultados Lotería Nacional Hoy: Lista de Ganadores del Sorteo Mayo 3989 y Premios

Este Martes 21 de octubre de 2025 se realiza el Sorteo Mayor 3989 de la Lotería Nacional. La edición de hoy celebra la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, que se realiza este año. Si decidiste comprar "cachito" y quieres saber si eres uno de los beneficiados, en N+ te compartimos la lista de números ganadores de la Lotería Nacional de hoy 21 de octubre de 2025, además de los resultados y premios.

Todos los martes tiene lugar el Sorteo Mayor con 60 mil "billetes" (números) que van del 00001 al 60,000. En éste se reparte un total de 66 millones 99 mil pesos repartidos en 18,760 premios.

A las 20:00 horas de este martes inicia la transmisión en vivo de la Lotería Nacional a través de su canal de Youtube. Los "Niños Gritones" dan a conocer cada uno de los números que resultaron ganadores, así como los premios que obtuvieron.

Números ganadores del Sorteo Mayor del 21 de Octubre de 2025: Resultados

El listado con los números ganadores del Sorteo Mayor 3989 de la Lotería Nacional podrás encontrarlo a continuación. Los resultados se reflejarán a partir de las 20:00 horas en la página de la Lotería Nacional.

El número 34947 obtiene premio de 21, 000, 000

El número 33951 obtiene premio de 2,550,000

El número 47290 obtiene premio de 900, 000

El número 53550 obtiene premio de 240, 000

El número 47537 obtiene premio de 240, 000

El número 11263 obtiene premio de 240, 000

El número 53487 obtiene premio de 240, 000

El número 34499 obtiene premio de 120, 000

El número 14351 obtiene premio de 120, 000

El número 16419 obtiene premio de 120, 000

El número 03876 obtiene premio de 120, 000

El número 10113 obtiene premio de 120, 000

Conoce los números ganadores del Sorteo Mayor 3989 de la Lotería Nacional. Foto: Captura Youtube.

¿Dónde ver el Sorteo Mayor 3989 de Lotería Nacional En Vivo?

La transmisión del Sorteo Mayor 3989 de este martes 21 de octubre de 2025 se puede seguir en vivo a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional. Sólo hay sur ubicar el apartado de Sorteos Tradicionales. Específicamente el "Sorteo Mayor 3989: “Encuesta Intercensal 2025".

¿Cuánto puedo ganar en el Sorteo Mayor 3989?

En el Sorteo Mayor 1 de cada 3 gana, por lo que:

Si compraste las tres series del Sorteo Mayor, puedes ganar el Premio Mayor de 21 millones de pesos.

Si compraste una serie del Sorteo Mayor, puedes ganar hasta 7 millones de pesos.

Si adquiriste un Cachito del Sorteo Mayor puedes ganar 350 mil pesos.

De acuerdo con información de la Lotería Nacional, dos series del Sorteo Mayor son impresas y se pueden adquirir en los expendios y vendedores ambulantes de los billetes de Lotería Nacional. Mientras que la tercera se encuentra a la venta exclusivamente a través de medios electrónicos.

¿Cómo saber si gané en el Sorteo Mayor 3989 de la Lotería Nacional?

Lista de Premios

La forma más común de revisar es a través de la lista de premios. Ésta se consulta en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo.

Verificador de cachitos

Para verificar a través del "Verificador de Cachitos" se deben colocar los datos requeridos en el Verificador de Premios.

Redes Sociales

En las cuentas oficiales de la Lotería Nacional también se publican diariamente los resultados de todos los sorteos.

¿Cuánto Cuesta un "Cachito" del Sorteo Mayor?

Un cachito del Sorteo Mayor cuesta 30 pesos.

Una serie (20 cachitos) del Sorteo Mayor cuesta 600 pesos.

Tres series (60 cachitos) del Sorteo Mayor cuestan 1 mil 800 pesos.

