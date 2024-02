Rezagados Bienestar 2024: Así Haces el Cambio de Tarjeta Si Ya Pasó la Fecha de Entrega

Para todas aquellas personas que no pudieron hacer el cambio de Tarjeta del Bienestar por vencimiento en enero 2024, las autoridades informaron que los rezagados aún pueden obtener su nueva credencial durante el mes de febrero. Por esa razón, acá te decimos cómo hacer válida la entrega.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que actualmente se lleva a cabo la entrega de Tarjetas de Bienestar para los nuevos beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores que lograron inscribirse en el pasado mes de diciembre.

¿Cómo hacer el cambio de Tarjeta Bienestar para rezagados en febrero 2024?

Para quienes todavía no acuden por su nuevo plástico, los módulos del Bienestar siguen instalados para que la gente no se quede sin su credencial, pues sin ella no pueden cobrar su apoyo económico.

Para consultar el Módulo de Rezagados debes dirigirte a este link. No olvides tener a la mano tu CURP, pues es requisito indispensable para realizar la solicitud.

En caso de que el sitio web del Bienestar no cargue, las y los beneficiarios deben ingresar a gob.mx/bienestar para checar el día y la hora en que pueden acudir a algún Módulo para hacer el cambio de credencial.

Algo a tener en cuenta para todas aquellas personas que no han logrado renovar su Tarjeta del Bienestar es que los depósitos correspondientes al pago doble de febrero 2024, se van a realizar en la cuenta del Banco del Bienestar, por lo que el dinero está seguro.

