¿Cómo Cobrar el Dinero de la Beca Benito Juárez 2024 si no Tengo Tarjeta? Esto Debes Hacer

Todavía durante el 2023, los pagos de las Becas Benito Juárez se hacían a través de distintos bancos, pero después se tomó la decisión de que los beneficiarios obtuvieran su Tarjeta del Bienestar, para no tener más intermediarios. Durante ese proceso, hubo personas que no lograron tramitar el nuevo plástico, por lo que no pudieron retirar su dinero. Si este es tu caso, acá te damos una solución para que puedas cobrar en este 2024.

Existen casos donde los estudiantes ya no forman parte del programa social y siguen sin poder cobrar su dinero. Ante esta situación, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) brindó dos soluciones al respecto.

¿Cómo cobrar dinero de la Beca Benito Juárez si no tengo tarjeta?

Abraham Vázquez Piceno, Coordinador Nacional de las Becas informó que si el dinero sigue en cualquier banco privado y no se cuenta con el medio de pago, la recomendación es acudir a alguna sucursal del Banco del Bienestar y solicitar acceso.

"En el caso de jóvenes de Educación Media Superior no había tarjetas por una aplicación, si ellos perdían el acceso todavía el año pasado, cuando había contrato con Banco Azteca, estuvimos gestionando citas para que pudiesen llevar a cabo el cobro", señaló.

Ahora bien, si el dinero se encuentra en la cuenta del beneficiario, el Bienestar no puede tener acceso: "Una vez que depositamos el dinero a las cuentas de los beneficiarios que el Banco Azteca gestionaba nosotros ya no sabemos si ellos cobran, cómo ocupan su dinero, porque es una cuenta bancaria a nombre de una persona".

Para poder solicitar el acceso al dinero, cada persona debe acudir al banco al que pertenece para aclarar la situación. Se recomienda llevar identificación oficial. De todas formas, la ley asegura a todos los cuentahabientes que el dinero en sus cuentas este seguro hasta cierto tiempo.

Para las y los beneficiarios de las Becas Benito Juárez 2024 que su tarjeta del Bienestar está vencida, su pago lo pueden cobrar en cualquier sucursal del Banco Bienestar. Solo deben llevar su identificación oficial y una copia del contrato que se hizo al momento de abrir la cuenta.

