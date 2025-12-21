Tren México-Querétaro: ¿Cuántas Estaciones Son y Cuándo Será la Inauguración?

El proyecto del tren de pasajeros que conectará a la Ciudad de México con Querétaro continúa avanzando y promete transformar de manera significativa la movilidad entre ambas entidades.

De acuerdo con la información presentada, una vez que entre en operación, este sistema ferroviario permitirá reducir de forma sustancial los tiempos de traslado, ya que el recorrido desde la capital del país hasta San Juan del Río será de aproximadamente una hora con veinte minutos, mientras que el trayecto desde esta estación hasta el centro de Querétaro tomará poco más de 40 minutos.

Ruta del Tren México-Querétaro. Foto: Gobierno de México

Noticia relacionada: Tren México-Querétaro: Quiénes Podrían Viajar Gratis

¿Cuáles serán las estaciones?

La estación San Juan del Río será una de las cinco paradas contempladas en la ruta del tren, que partirá de la Ciudad de México y llegará hasta el centro histórico de Querétaro.

Las estaciones proyectadas a lo largo del recorrido son Huehuetoca, Tula, San Juan del Río, Querétaro Central y La Corregidora, lo que permitirá atender a diversas zonas metropolitanas y municipios estratégicos del centro del país.

El tren contará con una longitud total de 226 kilómetros de doble vía exclusiva para pasajeros, con velocidades de diseño que irán de los 160 a los 200 kilómetros por hora, lo que permitirá un tiempo de recorrido aproximado de dos horas entre la Ciudad de México y Querétaro.

Conectará con el tren suburbano de Buenavista

Uno de los principales beneficios del proyecto será su conectividad con otros sistemas de transporte. En la Ciudad de México, el tren estará enlazado con el Suburbano Buenavista-Cuautitlán, así como con una línea del Metro, tres líneas de Metrobús y el sistema Ecobici. En Querétaro, se integrará con el sistema Qrobús y con transporte local en cada estación.

La población beneficiada incluye a la zona metropolitana del Valle de México, la zona metropolitana de Querétaro, San Juan del Río, Tula y municipios aledaños.

La demanda estimada es de alrededor de 10 millones de pasajeros al año. El periodo de ejecución del proyecto será de dos años y medio, con el inicio de operaciones previsto para 2027.

Historias recomendadas: