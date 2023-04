SCJN Niega al INAI que Sesione con Sólo 4 Comisionados

El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) recibió un revés de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), ya que se le negó la suspensión que le permitiría sesionar con solo cuatro de los siete comisionados.

La ministra Loretta Ortiz negó la suspensión que le permitiría sesionar con cuatro comisionados.

Se prevé que dicho organismo recurra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto sucede luego que el Senado no ha designado a los comisionados que faltan.

Video.INAI No Será Pasivo Ante Propuesta de Desaparición: Blanca Lilia Ibarra De acuerdo con el INAI, los derechos de los mexicanos de acceder a información pública y proteger sus datos personales "están en juego", advirtió Blanca Lilia Ibarra, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

La titular del organismo declaró esto en medio de la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de nombrar al total de comisionados del instituto al argumentar que "no sirve para nada", lo que mantiene al INAI sin quórum legal para sesionar. Así lo aseguró la funcionaria:

Lo que está en juego no es la institución, no somos los comisionados, lo que está en juego es la garantía de dos derechos fundamentales, que es el derecho a saber y también la protección de datos personales

El INAI no ha resuelto ninguna demanda ciudadana desde el 1 de abril que implique ordenar a algún órgano público transparentar información o que denuncie la vulneración de datos personales de un particular porque no alcanza el mínimo de cinco comisionados para sesionar como dicta la Constitución.

Ibarra destacó que, desde el nacimiento del antes Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai), en 2003, y ahora INAI, se han recibido 3.5 millones de solicitudes de información pública.

Ahora tienen 2 mil 399 medios de impugnación sin resolverse, mientras que en dos semanas sin sesionar han sumado 579 recursos y 15 denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia.

Sin mencionar aquellos que tienen que ver con los plenos privados, donde se atienden y resuelven también otros asuntos que tienen que ver con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y donde también son asuntos de gran relevancia

La comisionada presidenta defendió que el Sistema Nacional de Transparencia, que encabeza el INAI, ha permitido investigaciones periodísticas para visibilizar hechos emblemáticos de corrupción como los casos de Odebrecht y el de la "Casa Blanca", en referencia a la vivienda de la exprimera dama Angélica Rivera (2012-2018).

El comisionado Adrián Alcalá expuso que el Inai tampoco puede pronunciarse ahora sobre leyes que afecten al acceso a la información o vulneren los datos personales.

Tampoco pueden atraer controversias de órganos locales de transparencia.

Esperanzas del INAI en la SCJN

El INAI había puestos sus esperanzas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después de presentar una controversia constitucional para exigir el nombramiento de los comisionados.

Por ahora, no descarta acudir a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después que su estrategia legal no funcionara.

Video.Mesa de Debate en Despierta sobre Situación del INAI Los nombramientos podrían darse con la voluntad del Senado mexicano. Para nombrar a un comisionado, los senadores eligen por dos terceras partes a un candidato propuesto, previa consulta ciudadana.

Una vez aprobado, el presidente de México cuenta con 10 días hábiles para objetar su nombramiento, como ocurrió el pasado 15 de marzo. Este proceso puede repetirse dos veces y en una tercera ocasión el nombramiento aprobado por el Senado sería el definitivo. Esta es la opción que esperan para salvar la operación del pleno del INAI.

Con información de N+ y EFE

HVI