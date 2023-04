Norma Piña Quiso Negociar sobre Guardia Nacional, Revela AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y otros ministros quisieron negociar la fecha en la que el mando de la Guardia Nacional regresará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Rosa Icela Rodríguez.

“¡No! Nada de negociación, eso tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito”, expresó el mandatario nacional.

Ayer, el máximo tribunal determinó que el mando de la corporación volverá a la SSPC a partir del 1 de enero de 2024, con la finalidad de realizar una transición ordenada y con un control jurídico paulatino, según refirió el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Video: Fijan Plazo para Regresar Control de Guardia Nacional a SSPC Cuestionado sobre este tema en su conferencia de prensa mañanera, López Obrador criticó que los ministros se arrepintieran y no ordenaran que la resolución entrara en vigor de inmediato. También dio a conocer que hasta le mandaron decir que negociaran la fecha:

Se arrepintieron; en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después.

Un periodista le preguntó a López Obrador quién mandó el mensaje y contestó que Norma Piña, la presidenta de la SCJN, y otros ministros. “Pero les dije: 'Ni les contesten el teléfono'”, señaló.

“Ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública [Rosa Icela Rodríguez] con la presidenta de la Corte, entonces cuando me enteré, les dije: 'No quiero ningún 'enjuague', ya no es el tiempo de antes'. Porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, quiero que sea el pueblo el que decida, no puede ser una élite corrupta la que decida un asunto tan delicado como la seguridad de la gente”, agregó el mandatario.

De igual manera, el titular del Ejecutivo acusó a la ministra Norma Piña de querer “abrir el apetito” a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, para que ambicionara ser ella la que maneje la Guardia Nacional.

“Voy a decir otra cosa, porque antes esto se callaba: le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria: 'Oye, pero cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional'… Politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional”, dijo el presidente.

Rodríguez le habría contestado a Piña que no, que no era un asunto de ella, según la versión del titular del Ejecutivo.

Video: ¿Cómo Quedará, Operativamente, la Guardia Nacional? “Lamentable el nivel de indignidad cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad”, opinó López Obrador.

Por otra parte, al hablar sobre la decisión de la SCJN de invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el mandatario nacional afirmó que su gobierno no permitirá que la corporación caiga en el desorden, la indisciplina y la corrupción, ni “que se destruya como la Policía Federal, que se pudrió”.

Reiteró que la SCJN actuó mal y resolvió con criterio político, no jurídico, “esgrimiendo que la ley es la ley, puro choro mareador, cuando lo que buscan es que no se consolide la Guardia Nacional”. López Obrador afirmó que no se permitirá que los “ministros corruptos” quieran destruirla.

Con información de N+

spb