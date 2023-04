Ministros Resolvieron “Politiqueramente” Control de la Guardia Nacional: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de resolver “politiqueramente” el tema de la Guardia Nacional, cuyo traspaso a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue invalidado con ocho votos a favor.

“Los obnubila su conservadurismo y la politiquería, no les importa la seguridad del pueblo ni la protección de la gente”, enfatizó durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Video: Corte No Entendió Importancia de la Guardia Nacional: AMLO

De acuerdo con el mandatario, los ministros no entendieron la importancia de la Guardia Nacional y su despliegue en el país. Los elementos de la corporación —explicó— no son intimidados fácilmente en las regiones donde se encuentran porque tienen un sistema de rotación y no se les puede aplicar la máxima de “plata o plomo”; “eso es lo que defendemos”.