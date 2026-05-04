¿Hay Amenazas de Ataque contra Rubén Rocha Moya? García Harfuch Explica Si Aún Tiene Fuero

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, brindó detalles sobre el cuerpo de seguridad proporcionado a Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia temporal como gobernador de Sinaloa, en el marco de las acusaciones que una fiscalía estadounidense hizo en su contra.

En conferencia de prensa hoy, 4 de mayo de 2026, el funcionario federal informó que Rocha Moya no solicitó las medidas de seguridad, sino que fue una recomendación.

Precisó que constantemente, el Servicio de Protección Federal (SPF) —órgano desconcentrado de la SSPC— realiza evaluaciones de riesgo de diferentes funcionarios.

“Algunos exgobernadores solicitan medidas de seguridad, en este caso no fue una solicitud, sino que se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad, no es ningún dispositivo grande, son pocos elementos”, indicó.

Video relacionado: EUA Violó la Confidencialidad: Sheinbaum Sobre el Caso Rubén Rocha Moya.

¿Hay amenazas contra Rocha?

García Harfuch, quien comentó que el número de escoltas que se asigna es confidencial, refirió que no existen indicios de que Rocha pudiera ser atacado.

Sin embargo, explicó que se consideró que tuviera escolta, también por los hechos de violencia que han ocurrido en Sinaloa.

“Es un exfuncionario, y normalmente al ser Sinaloa también un estado donde ha habido hechos violentos pues lo que se considera es que tenga escolta (…) No tenemos un indicio ni dato de que pueda ser atacado o siquiera de que tenga alguna amenaza”, puntualizó.

Video relacionado: No Hay Urgencia para Detener a Rubén Rocha Moya: FGR sobre Solicitud de la Fiscalía de Nueva York.

Video: Cronología: Recuento del Caso Rubén Rocha Moya, Acusado de Nexos con el Narcotráfico

Sobre el fuero

Al ser cuestionado por el estatus legal del gobernador con licencia y si éste tiene fuero, el titular de la SSPC comentó que será la Fiscalía General de la República la que determine cuál es la situación exacta de Rocha Moya.

“El estatus legal, como lo dijo la Fiscalía General de la República, ellos ya iniciaron su investigación y determinarán en su momento exactamente cuál es la situación y si hay elementos de investigación”.

Sobre el fuero, expuso que quien lo posee es un senador, pero dijo tener entendido que “el gobernador al dejar el cargo pues no tiene fuero”.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb