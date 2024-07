AMLO Descarta Enfrentamientos tras Posible Traición a 'Mayo' Zambada: ’Solo Profanaron Tumbas’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), descartó hoy 30 de julio de 2024 que se desaten enfrentamientos en estados como Sinaloa o Durango, ante una posible traición a Ismael El Mayo Zambada por parte de Joaquín Guzmán López, aunque reconoció que profanaron una tumba de la familia de Dámaso López, El Licenciado.

El pasado 28 de julio la capilla de la familia Dámaso habría sido profanada y destruida con maquinaria pesada. Se reportó que los sujetos que irrumpieron el inmueble robaron los cuerpos del papá y hermano de Dámaso López Núñez El Licenciado en El Dorado, Sinaloa.

AMLO descarta aumento de violencia

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador dijo que "se están enviando más elementos (de seguridad) a esa región del país; sin embargo, no hay hasta ahora, y deseo que eso no suceda, ningún indicio de enfrentamientos, nada".

Para tranquilidad de Sinaloa, Durango, de toda esa región, no tenemos registro sobre hechos violentos, para que no haya inquietud, si vemos que hay estos enfrentamientos vamos a estar informándole a la gente.

López Obrador enfatizó en que "no creo que pase, además no lo deseo, exhorto a que todos actúen de manera responsable, lo más sagrado es la vida, tenemos que cuidarla, protegerla. Se dio este caso de la profanación de las tumbas, pero no hay más que eso", y anunció que "se está haciendo la investigación correspondiente".

Sin dato preciso de refuerzo de seguridad

López Obrador fue cuestionado en torno a la cantidad precisa de elementos que han reforzado la seguridad en Sinaloa, pero el Presidente no dio el dato preciso.

No tengo el dato preciso (de cuántos elementos reforzaron la seguridad en ella zona), pero sí estamos pendientes, no hay nada extraño, excepcional, en toda la región.

Por último, López Obrador remarcó que "espero que no tengamos ningún problema, porque confío mucho en la responsabilidad de la gente. Además, cuidar a las familias, los semejantes, al prójimo, la gente no tiene ninguna responsabilidad en estos asuntos".

