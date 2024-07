¿Traición a 'El Mayo'? Hijo de ‘El Chapo’ Quería Ir a EUA para Rendirse, Revela Informe a México

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy 29 de julio de 2024 que el Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) entregó un informe sobre las detenciones de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, donde señala que el hijo de El Chapo tenía intención de cruzar la frontera para rendirse.

El 26 de julio, tras informarse de las detenciones de El Mayo y el hijo de El Chapo Guzmán, el diario The New York Times señaló una posible traición, pues reveló que dos fuentes policiales aseguraron que Guzmán le comentó a Zambada que el viaje en una avioneta privada tenía como fin enseñarle unos terrenos, pero este último siempre creyó que el destino era un lugar de México y no de Estados Unidos.

LIVEBLOG de N+: Detienen en EUA a Ismael 'El Mayo' Zambada y a Hijo de 'El Chapo' Guzmán

EUA confirma detenciones de capos. El 25 de julio de 2024, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, confirmó que los presuntos líderes principales del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, están bajo custodia de Estados Unidos y serán llevados ante la justicia.

El 25 de julio de 2024, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, confirmó que los presuntos líderes principales del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, están bajo custodia de Estados Unidos y serán llevados ante la justicia. México no participó en detenciones. El 26 de julio de 2024 Rosa Icela Rodríguez informó que el Gobierno de México no participó en las detenciones de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, y aseguró que hasta ese momento no se podía confirmar si fue entrega o captura.

El 26 de julio de 2024 Rosa Icela Rodríguez informó que el Gobierno de México no participó en las detenciones de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, y aseguró que hasta ese momento no se podía confirmar si fue entrega o captura. AMLO señala discrepancias. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no coincidían la aeronave que aterrizó en Texas con la que registró el despegue en Hermosillo, Sonora, y que presuntamente habría llevado tanto a El Mayo Zamabada como al hijo de El Chapo Guzmán a Estados Unidos.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no coincidían la aeronave que aterrizó en Texas con la que registró el despegue en Hermosillo, Sonora, y que presuntamente habría llevado tanto a El Mayo Zamabada como al hijo de El Chapo Guzmán a Estados Unidos. Posible engaño a El Mayo Zambada. El abogado de Ismael El Mayo Zambada tras informar que el capo se declaró no culpable, dijo en una entrevista con Los Angeles Times que su cliente no había sido informado de que cruzarían la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que no viajó voluntariamente a Texas.

Video: Esto se Sabe de la Detención de ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López

SSPC detalla informe compartido por EUA

Este lunes, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez leyó los siete puntos que incluye el informe entregado por Estados Unidos respecto a las detenciones de El Mayo y Joaquín Guzmán López.

Las fuerzas del orden de Estados Unidos fueron informadas en varias ocasiones previas que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse ante autoridades de EUA, pero nunca lo había concretado Las Fuerzas del orden de EUA fueron informadas a las 10:30 del 25 de julio que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse al entrar a territorio de Estados Unidos en un vuelo privado A las 2:35 pm las autoridades del orden público de Estados Unidos fueron informadas que Joaquín Guzmán López estaba volando hacia Estados Unidos en un avión que había despegado de México y era su intención llegar a Estados Unidos para rendirse. Las autoridades del orden público no tuvieron un aviso previo de este vuelo ni confirmación independiente de que Joaquín Guzmán López estuviera en el vuelo Las autoridades del orden público de Estados Unidos fueron informadas a las 2:40 pm una vez que el avión estaba en el aire, que Ismael El Mayo Zambada podría estar en la aeronave. Las autoridades no tenían confirmación independiente alguna que él iba en el avión El vuelo desde México aterrizó en Estados Unidos en Santa Teresa, Nuevo México, a las 4:24 pm, está a las afueras de El Paso, Texas, el vuelo en sí no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna Una vez alertados después de que el avión despegó, las autoridades de EUA llegaron a la aeronave una vez habiendo aterrizado en Santa Teresa. El avión tenía dos pasajeros, quienes fueron detenidos cuando baaron del avión El Gobierno México fue notificado cuando se confirmó que tanto Joaquín como Ismael eran los dos pasajeros, en particular, una vez confirmada su identidad la Embajada de Estados Unidos en México se comunicó con autoridades del Gobierno de México y se enviaron fotografías de los sospechosos a los integrantes del gabinete de seguridad, con quienes se tiene comunicación continua

La funcionaria federal confirmó que la respuesta por parte del Gobierno de EUA se recibió el sábado 27 de julio tras la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

Noticia relacionada: Culiacán Vive Fin de Semana en Tranquilidad Tras Detención de 'El Mayo' Zambada

FGR abre investigación en Sonora

Rosa Icela Rodríguez señaló que la FGR abrió una investigación en Sonora para conocer los detalles de las acciones que pudieron derivar en el despegue de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Se informa también que la Fiscalía General de la República abrió la carpeta federal 1882/24 en Sonora por los delitos que pudieran haber ocurrido, iniciándose también todas las aciones que el caso amerite, incluyendo origen y destino en la aeronave en la que viajaron a Estados Unidos.

La funcionaria federal aseguró que "dentro de la investigación se contemplan las declaraciones de abogados y testigos de los hechos. El gabinete de seguridad dará seguimiento a las investigaciones hasta que se esclarezca el desarrollo de los hechos en los que quedaron bajo custodia de autoridades de Estados Unidos y no participó el Gobierno de México".

Historias recomendadas: