AMLO Reconoce que Durante Gira por Municipios fue Detenido por Retenes Falsos; 'Hasta de la DEA'

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció hoy 13 de diciembre que mientras visitó municipios a lo largo de México fue detenido en retenes falsos y hasta por grupos de civiles, incluso extranjeros, que se hacían pasar por autoridades.

El Presidente señaló que "en otros tiempos había retenes de la delincuencia, incluso, con uniformes de la Policía Ministerial. Conozco todos los municipios de México. Entonces, antes sí nos paraban, me tocó en Chiapas, Tamaulipas, me tocaron grupos en Sonora, no retenes sino cuando iba en la sierra aparecían incluso extranjeros, vecinos estadounidenses vestidos de negro como si fuesen Policía, seguramente, o bandas o de la DEA metidos".

Además, describió que cuando lo reconocían "nos respetaban (los civiles que hacían puntos de revisión), lo único que hacían era tomarme una foto con ellos, quién sabe cuántas fotos tengo (con ellos), pero ahora no he constatando eso (que haya retenes falsos)".

AMLO niega que actualmente haya retenes falsos

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal destacó que en la actualidad no tiene reportes de que existan retenes falsos en el país y pidió a la población denunciar en caso de que se encuentren con uno.

Donde se presenten esos casos (retenes falsos) que nos avisen y actuamos, y hay que estar ahora muy pendientes apoyando a nuestros paisanos que vienen a ver a sus familiares, protegiéndolos (de posibles peligros durante el camino).

López Obrador señaló que durante su administración "no he enfrentado retén así y tampoco tengo información, y todos los días informamos de lo que pasa en el país"; sin embargo, comparó que en administraciones anteriores, mientras recorría municipios, "había retenes de la delincuencia".

Sin embargo, en julio pasado personas que transitaban por Zacatecas denunciaron que un grupo de hombres armados los interceptaron en la Carretera Federal 49 para despojarlos de sus pertenencias. Las víctimas fueron abandonadas y tuvieron que caminar por varias horas.

Por su parte, en mayo pasado, la Fiscalía General de Justicia de Sonora reconoció que llevaba a cabo una investigación tras darse a conocer un accidente carretero en San Carlos, Nuevo Guaymas, cuando un conductor murió al chocar por ir en sentido contrario.

La autoridad informó que “se determinó que no eran elementos de la PESP los que mantenían un punto de vigilancia móvil”.

