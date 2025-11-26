Cárcel y Multa por Bloqueos de Carreteras: ¿Cuál Es la Sanción por Cerrar Autopistas en México?

Recientemente, varios estados de la República mexicana registran bloqueos carreteros, como parte de las manifestaciones de transportistas y agricultores, pero te has preguntado si este tipo de movilizaciones son sancionadas por la ley; aquí te decimos cuál es la multa o con cuántos años de cárcel se puede castigar a quienes impidan el libre tránsito, en las autopistas de México.

En contexto: Transportistas y agricultores han bloqueado varias carreteras del país como protesta para exigir al Gobierno de México seguridad, mejores precios de sus productos, frenar la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, principalmente.

Transportistas y agricultores han bloqueado varias carreteras del país como protesta para exigir al Gobierno de México seguridad, mejores precios de sus productos, frenar la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, principalmente. Ante las manifestaciones, autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) mantienen el diálogo abierto con los transportistas y agricultores.

Las autoridades federales han pedido a los transportistas y agricultores -en reiteradas ocasiones- que levanten los bloqueos y continúen con el diálogo.

Ante la falta de acuerdos, tanto los transportistas como los agricultores aseguran que no se van a retirar de las carreteras y continuarán con su lucha.

¿Puede haber sanciones por bloqueos carreteros?

Si te has preguntado si pueden ser castigadas las personas que bloquean las carreteras del país, la respuesta es sí. A continuación, te decimos con cuántos años de cárcel o multa pueden ser sancionadas las personas que cierran las autopistas de México, según la ley.

La Fiscalía General de la República (FGR) señala que “las vías de comunicación fueron construidas con la intención de comunicar al ser humano, con el paso de los años, estas vías se han convertido en punto clave para el desarrollo e infraestructura de cualquier país”.

Las vías de comunicación permiten acceso a escuelas, hospitales, fábricas y comercios e interferirlas o alterarlas “es considerado un delito que el Código Penal Federal califica como un "ataque directo”.

¿Con cuántos años de cárcel se castigan los bloqueos carreteros?

De acuerdo con el Código Penal Federal, las penas por los bloqueos carreteros pueden ser de 15 días a 30 años de cárcel, dependiendo de la gravedad.

El Código Penal menciona sanciones en el Libro Segundo, Título Quinto: Delitos en Materia de Vías de Comunicación y de Correspondencia, Capítulo 1: Ataques a las Vías de Comunicación y Violación de Correspondencia.

En el Artículo 167, fracción III, el Código Penal establece que “se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa”, “al que, para detener los vehículos en un camino público (…) ponga algún estorbo, o cualquier obstáculo adecuado”.

Según el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en 2025, que es de 113.14 pesos diarios, la multa por los bloqueos carreteros puede alcanzar 1,131,400 pesos.

En la fracción VII del Artículo 167 menciona que será sancionado quien “destruya en todo o en parte, o paralice por otro medio de los especificados en las fracciones anteriores, una máquina empleada en un camino de hierro, o una embarcación, o destruya o deteriore un puente, un dique, una calzada o camino, o una vía”.

Además, en la fracción VIII, el Artículo 167 señala sanciones para quien “con objeto de perjudicar o dificultar las comunicaciones, modifique o altere el mecanismo de un vehículo haciendo que pierda potencia, velocidad o seguridad”.

