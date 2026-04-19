Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 19 de Abril 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 19 de abril de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

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A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes. El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este domingo se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

01:15 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja–Isla, km 35, dirección La Tinaja, por choque por alcance entre tractocamiones.

00:56 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Querétaro, km 202, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

00:51 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México–Cuernavaca, km 48, dirección Cuernavaca, por choque por alcance y volcadura de automóvil.

00:35 horas. Continúa circulación en contraflujo en la autopista Guaymas–Hermosillo, km 168, por atención de accidente y maniobras de trasvase de carga.

00:00 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja–Isla, km 57, dirección Isla, por tracto camión con falla mecánica.

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