Cosecha de café de altura en riesgo, por violencia del crimen en Chiapas

Cientos de pequeños productores de café, de ocho municipios de la Sierra Madre de Chiapas, están en riesgo de perder 40 mil hectáreas de cosechas debido a la disputa de grupos criminales en la zona.

“Ahorita tenemos la maduración pues ya se nos vino, pero no tenemos a las personas para cortar el producto. ¿Por qué? Pues el motivo es, dicen, de la inseguridad”, platica Virgilio González, productor de café en Siltepec, Chiapas.

En cada temporada, los cinco mil productores de café del municipio de Siltepec, emplean a por lo menos 25 mil trabajadores. La cosecha que levantan se exporta a Japón, Estados Unidos, y países europeos. Ahora esto no ha ocurrido.

Video: Cosecha de Café de Altura, en Riesgo por Presencia del Crimen en Chiapas

“Aquí, prácticamente los trabajadores vienen de Guatemala. La gente ya no quiso venir por el motivo de la delincuencia, de los de los crímenes organizados. Hay productores y he platicado con ellos que realmente no encuentran trabajadores, que están regalando su cosecha, pero ni lo aceptan porque realmente no hay quien lo corte”, expone Audiel González, productor y distribuidor de café.

Sólo unos cuantos jornaleros de Guatemala cruzaron la frontera y se internaron en la Sierra Madre, pero no son suficientes, son indígenas mam, dicen que se arriesgaron porque quedarse en sus casas representaba morir de hambre.

“Como allá en Guatemala casi no hay trabajo por eso venimos a este lado, por parte de Siltepec. No hay para comer allá, si no salimos a luchar, no hay para el maíz, para comer, por eso nosotros salimos a trabajar”, narra Arbey Méndez, jornalero agrícola de Guatemala.

Artemio Méndez, otro jornalero agrícola de Guatemala dice que por los narcos ya no vienen.

Nos asustaron, por eso no viene la plebe para acá

Entre campesinos de la región tampoco se encuentra mano de obra. La violencia ha provocado que abandonen sus casas y sus tierras.

“Por eso están huyendo para Estados Unidos, a la frontera, no sé, a dónde tienen familia está llegando la gente”, cuenta Virgilio González.

En la misma situación se encuentran unos 6 mil productores beneficiarios del programa "Sembrando Vida", que cultivan 12 mil hectáreas de café, aguacate hass, manzanas, peras y frutos rojos.

Miguel Hidalgo Domínguez, coordinador de pastoral social, de la parroquia de San Isidro Labrador, en Siltepec lamenta: “Vemos la situación muy triste, porque están en pleno uso de sus cosechas de maíz, frijol y café. Todo quedó abandonado y para ellos es una pérdida total, porque están sentenciados por los grupos criminales, los corrieron de sus comunidades, porque viven en medio del fuego y lógico es que por defender la vida, tuvieron que dejar todo”.

Con información de Fátima Monterrosa

