Robo placas vehículos diplomaticos

Las placas de los vehículos diplomáticos en México están al acecho del crimen. Se desconoce el rastro de 235 placas diplomáticas que han sido robadas, perdidas o extraviadas en el país, entre enero de 2007 a marzo de 2024, según revelan datos obtenidos vía Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en poder de N+.

Las cifras reflejan que en promedio se ha perdido la huella de una placa diplomática al mes. Este tipo de robos de matrículas no son tan comunes y se realizan por encargo, porque no son un bien que tenga un valor específico en el mercado ilícito, señala Manuel Balcazar, investigador del Centro de Estudios en Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG) del ITAM. Sus fines, dice, podrían estar asociados a inteligencia, contrainteligencia y el espionaje de las representaciones diplomáticas de países enemigos.

Pudiera ser que un servicio hostil esté desplegado en el país le interesara acercarse a una representación diplomática adversaria, pero no quisiera hacerlo consus matrículas. Tiene que recurrir a mecanismos encubiertos y al robarse esas placas, puede acercarse a otras sedes diplomáticas sin que sea detectado de inmediato.

Sin embargo, no es el único. También pueden ser utilizadas para colocarlas en vehículos de alta gama y transitar por zonas residenciales exclusivas para ejecutar algún robo o un secuestro. “Desde una óptica delictiva el robarse esas placas puede ayudar a estar en ciertos sitios, realizar vigilancias para robos, eventualmente realizar secuestros de personalidades que concurren en esas zonas y no ser detectados”, apunta el investigador del ITAM.

A esto agrega que se pueden camuflar con las placas diplomáticas sin ser molestados por las autoridades en el corto plazo: “Porque también me parecería que al robarse estas placas en lo que se hacen los trámites, pues tendríamos máximo una ventana de 15 días para que se notifique que fueron robadas”.

Información sensible que podría usar la delincuencia

La dependencia no dio detalles sobre la entidad y representación diplomática a quien pertenecían las placas, y clasificó la información como reservada por un periodo de 5 años. Su argumento es que puede ocasionar daños en las relaciones bilaterales de México con el resto de los países.

Proporcionar la información solicitada… generaría una pérdida de confianza que previsiblemente puede afectar las relaciones bilaterales de México, incluyendo las negociaciones presentes y futuras que el gobierno de México mantiene sobre instrumentos jurídicos, proyectos conjuntos dentro y fuera de organismos internacionales, candidaturas en organizaciones internacionales, así como consideraciones relativas a comercio e inversión.

Así mismo especificó que pondría en peligro a las representaciones diplomáticas, sus vehículos y a su personal acreditado en México: la información respecto de la placas diplomáticas podría llegar a ser del conocimiento de grupos de la delincuencia organizada, que tratarían tanto de contrarrestar las acciones del gobierno de México en dichos asuntos como de aprovechar la vulneración de dicha información.

El pasado 5 de agosto de 2024 se dio a conocer a través de la prensa que una placa de una unidad de la embajada de Estados Unidos fue robada, mientras los empleados consulares comían en un restaurante de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Al respecto se consultó a través del área de comunicasión de la embajada estadounidense para confirmar el hecho; si fue recuperada y si es la primera ocasión en que les roban las placas, además de cuáles son los riesgos para la embajada si se llega a hacer mal uso de la matrícula. Sin embargo, al cierre de edición sólo mencionaron que consultarian internamente y no hubo más respuesta.

Manuel Balcazar, director de MB Consultores, destaca que estos robos también muestran las vulnerabilidades de seguridad pública en el país.

"Es decir, el espacio público no es seguro. Y esto también lleva a que los funcionarios diplomáticos puedan sentirse inseguros y a su vez lo manifiesten a sus países”, dice. “Hay muchos países que no tienen la tasa de homicidios dolosos que tiene México, no tienen los niveles de violencia que tiene México, no tienen los grupos criminales que tiene México”, puntualiza.

